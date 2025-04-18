Ціни на нафту зросли на 5% за підсумками тижня

Ціни на нафту завершили торги у четвер із позитивним результатом і зросли за підсумками тижня після зниження два тижні поспіль. Про це повідомляє enkorr.

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Торги ф’ючерсами на нафту еталонних марок Brent і WTI у п’ятницю не проводяться, оскільки біржі закриті через Страсну п’ятницю.

Вартість червневих ф’ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures на закритті ринку у четвер зросла на $2,11 (3,2%), до $67,96 за барель.

Ф’ючерси на нафту WTI на травень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі подорожчали на $2,21 (3,54%), до $64,68 за барель.

Підтримку нафтовому ринку надали сподівання на укладення торговельної угоди проти Ірану.

За підсумками поточного тижня обидві марки зросли в ціні приблизно на 5%.

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