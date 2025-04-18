Президент України Володимир Зеленський підписав закони про продовження воєнного стану та мобілізації. Вони діятимуть щонайменше до 6 серпня 2025 року. Про це свідчать дані відповідних законопроєктів № 13172 та № 13173.
Зеленський підписав закони про продовження воєнного стану і мобілізації
►Читайте сторінку«Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини
Деталі
Воєнний стан та загальну мобілізацію в Україні продовжили з 9 травня 2025 року на 90 днів — до 6 серпня.
Зазначимо, що це вже 15-те продовження воєнного стану та мобілізації з початку повномасштабного вторгнення росії в Україну у 2022 році.
Що таке воєнний стан
Воєнний стан — це такий особливий правовий режим, який вводиться в Україні або в окремих її місцевостях у разі збройної агресії чи загрози нападу, небезпеки державній незалежності України, її територіальній цілісності.
🕵️ Ми створили невелике опитування, щоб дізнатися більше про наших читачів.
💛💙 Ваші відповіді допоможуть нам стати кращими, приділяти більше уваги темам, які вам цікаві.
🤗 Будемо вдячні, якщо ви знайдете хвилинку, щоб відповісти на наші запитання.
Коментарі - 2