Зеленський підписав закони про продовження воєнного стану і мобілізації

Президент України Володимир Зеленський підписав закони про продовження воєнного стану та мобілізації. Вони діятимуть щонайменше до 6 серпня 2025 року. Про це свідчать дані відповідних законопроєктів № 13172 та № 13173 .

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Деталі

Воєнний стан та загальну мобілізацію в Україні продовжили з 9 травня 2025 року на 90 днів — до 6 серпня.

Зазначимо, що це вже 15-те продовження воєнного стану та мобілізації з початку повномасштабного вторгнення росії в Україну у 2022 році.

Що таке воєнний стан

Воєнний стан — це такий особливий правовий режим, який вводиться в Україні або в окремих її місцевостях у разі збройної агресії чи загрози нападу, небезпеки державній незалежності України, її територіальній цілісності.