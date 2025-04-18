В Україні оновили перелік порядних платників податків

В Україні оновили перелік платників податків, які входять до «Території високого рівня податкової довіри». Про це пише голова податкового комітету Ради Данило Гетманцев .

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Що відомо

Загалом до «Клубу білого бізнесу» включено 8 199 тис. платників податків, що менше на 55 платників ніж у попередньому переліку, з яких:

4123 — юридичні особи на загальній системі оподаткування;

2149 — юридичні особи-платники єдиного податку ІІІ групи;

984 — юридичні особи-платники єдиного податку ІV групи;

211 — резиденти «Дія Сіті»;

732 — фізичні особи-підприємці.

«Це представники великого, середнього та малого бізнесу, що мають найкращі показники рівня сплати та податкової дисципліни. Цікавим є факт, що найбільшу кількість в оновленому Переліку додали платники фізичні особи-підприємці: 581 ФОП», — пише Гетманцев.

Деталі

Він також підкреслив, що більшість платників, включених до першого Переліку, продовжують користуватися запропонованим механізмом, дотримуючись встановлених рівнів сплати податків, що дозволяє їм зберігати привілеї «Території високого рівня податкової довіри». Однак, не всі змогли утримати необхідні показники, тож не потрапили до оновленого Переліку.