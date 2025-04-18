В Україні різко зросли ціни на цибулю

Вперше з початку 2025 року українські виробники змогли суттєво підвищити ціни на цибулю. Цей факт ключові гравці ринку пов’язують із сезонним виснаженням запасів цієї продукції у місцевих господарствах і збільшеної закупівельною активністю гуртових компаній, повідомляють аналітики проєкту EastFruit.

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За даними щоденного моніторингу проєкту, на сьогодні українські фермери готові відвантажувати цибулю не дешевше 14−20 грн/кг ($0,34−0,49/кг), що в середньому на 55% дорожче, ніж наприкінці минулого тижня.

Незважаючи на подорожчання, попит на цибулю зростає щодня за умов гострого дефіциту пропозиції якісної продукції.

Більшість господарств розпродали вже весь наявний обсяг, а ті, хто має певні запаси, зараз зупинили продажі, нагнітаючи тим самим на ринку ажіотаж серед покупців і відповідно зростання цін.

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Експерти зазначають, що на сьогоднішній день цибуля в Україні вже коштує в середньому на 59% дорожче, ніж за аналогічний період минулого року.

Прогноз

На думку учасників ринку, позитивні цінові тенденції на ринку цибулі збережуться аж до масового надходження цибулі нового врожаю.