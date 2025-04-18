Вперше з початку 2025 року українські виробники змогли суттєво підвищити ціни на цибулю. Цей факт ключові гравці ринку пов’язують із сезонним виснаженням запасів цієї продукції у місцевих господарствах і збільшеної закупівельною активністю гуртових компаній, повідомляють аналітики проєкту EastFruit.
В Україні різко зросли ціни на цибулю
►Читайте телеграмм-канал«Мінфіну»: головні фінансові новини
За даними щоденного моніторингу проєкту, на сьогодні українські фермери готові відвантажувати цибулю не дешевше 14−20 грн/кг ($0,34−0,49/кг), що в середньому на 55% дорожче, ніж наприкінці минулого тижня.
Незважаючи на подорожчання, попит на цибулю зростає щодня за умов гострого дефіциту пропозиції якісної продукції.
Більшість господарств розпродали вже весь наявний обсяг, а ті, хто має певні запаси, зараз зупинили продажі, нагнітаючи тим самим на ринку ажіотаж серед покупців і відповідно зростання цін.
Читайте також: Ціни на буряки в Україні у два рази вищі за торішні
Експерти зазначають, що на сьогоднішній день цибуля в Україні вже коштує в середньому на 59% дорожче, ніж за аналогічний період минулого року.
Прогноз
На думку учасників ринку, позитивні цінові тенденції на ринку цибулі збережуться аж до масового надходження цибулі нового врожаю.
🕵️ Ми створили невелике опитування, щоб дізнатися більше про наших читачів.
💛💙 Ваші відповіді допоможуть нам стати кращими, приділяти більше уваги темам, які вам цікаві.
🤗 Будемо вдячні, якщо ви знайдете хвилинку, щоб відповісти на наші запитання.
Коментарі - 2