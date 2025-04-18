Україна залучить від Світового банку $84 мільйони на компенсації за пошкоджене житло

Кабінет Міністрів ухвалив рішення про залучення $84 млн від Світового банку в межах проєкту HOPE. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

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Він зазначив, що ці кошти будуть спрямовані на виплату компенсації за програмою «єВідновлення».

Міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба заявив, кошти дозволять отримати компенсації ще 24 тисячам родин:

$33 млн буде спрямовано на покриття дрібних ремонтів для понад 18 тисяч родин;

$49,5 млн — на середні ремонти для понад 6 тисяч родин.

За його словами, загалом уже понад 97 тисяч родин отримали компенсації в рамках програми «єВідновлення», з яких понад 8 тисяч змогли придбати нове житло.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що програма «єВідновлення» тепер дозволяє спрямовувати компенсацію за зруйноване росією житло на будівництво будинку на власній земельній ділянці.