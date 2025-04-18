Японія надасть Україні $3 мільярди кредиту за рахунок заморожених активів рф

Японія виділить Україні кредит обсягом до 471,9 млрд японських єн (близько $3 млрд) у межах механізму Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA) країн G7 загальним обсягом близько $50 млрд. Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

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Зазначається, що міністр фінансів України Сергій Марченко та Надзвичайний і повноважний посол Японії в Україні Масаші Накаґоме підписали угоду в формі обміну нотами.

Кредит буде обслуговуватися і погашатися за рахунок майбутніх прибутків, отриманих від знерухомлених російських суверенних активів.

Фінансування надається на 30 років. Залучені кошти будуть спрямовані для підтримки пріоритетних бюджетних потреб і сприяння відбудові та розвитку України.

У Мінфіні зазначили, що за три останніх роки Японія вже надала бюджетну підтримку Україні на суму понад $8,5 млрд.