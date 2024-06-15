Переговори про вступ України до ЄС: представники країн Євросоюзу назвали дату

Постійні представники країн Європейського Союзу погодили рамки переговорів щодо вступу України та Молдови до Євросоюзу. Про це повідомило бельгійське головування в ЄС у соцмережі X, пише Forbes.

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Що відомо

«Постпреди досягли принципової домовленості про рамки для переговорів щодо вступу України та Молдови», — йдеться у повідомленні.

Бельгійське головування скличе першу міжурядову конференцію 25 червня, що означатиме офіційний старт переговорів про вступ України та Молдови в ЄС.

Ambassadors agreed in principle on the negotiating frameworks for the accession negotiations of Ukraine 🇺🇦 and Moldova 🇲🇩.



The Belgian presidency will call the first intergovernmental conferences on 25 June. — Belgian Presidency of the Council of the EU 2024 (@EU2024BE) June 14, 2024

Нагадаємо

Україна подала заявку на членство в ЄС 28 лютого 2022 року, на п’ятий день повномасштабного вторгнення росії. Лідери країн ЄС підтримали надання статусу кандидата в члени ЄС Україні та Молдові на саміті Європейської ради 23 червня 2022 року.

ЄС ухвалив вирішили почати з Україною і Молдовою переговори про вступ до Євросоюзу 14 грудня. Коли лідери Євросоюзу ухвалювали відповідне рішення, премʼєр Угорщини Віктор Орбан утримався від голосування і вийшов із зали.

У травні цього року Бельгія, яка зараз головує в ЄС, підтвердила наміри організувати міжурядову конференцію з Україною в червні - до початку головування Угорщини.

5 червня міністри закордонних справ 12 країн ЄС направили листа Бельгії про те, що переговори з Україною та Молдовою про вступ до ЄС потрібно починати вже в червні.