Переговори про вступ України до ЄС: представники країн Євросоюзу назвали дату

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

«Постпреди досягли принципової домовленості про рамки для переговорів щодо вступу України та Молдови», — йдеться у повідомленні.

Бельгійське головування скличе першу міжурядову конференцію 25 червня, що означатиме офіційний старт переговорів про вступ України та Молдови в ЄС.

Ambassadors agreed in principle on the negotiating frameworks for the accession negotiations of Ukraine 🇺🇦 and Moldova 🇲🇩.



The Belgian presidency will call the first intergovernmental conferences on 25 June.