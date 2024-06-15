Постійні представники країн Європейського Союзу погодили рамки переговорів щодо вступу України та Молдови до Євросоюзу. Про це повідомило бельгійське головування в ЄС у соцмережі X, пише Forbes.
Переговори про вступ України до ЄС: представники країн Євросоюзу назвали дату
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Що відомо
«Постпреди досягли принципової домовленості про рамки для переговорів щодо вступу України та Молдови», — йдеться у повідомленні.
Бельгійське головування скличе першу міжурядову конференцію 25 червня, що означатиме офіційний старт переговорів про вступ України та Молдови в ЄС.
Ambassadors agreed in principle on the negotiating frameworks for the accession negotiations of Ukraine 🇺🇦 and Moldova 🇲🇩.— Belgian Presidency of the Council of the EU 2024 (@EU2024BE) June 14, 2024
The Belgian presidency will call the first intergovernmental conferences on 25 June.
Нагадаємо
Україна подала заявку на членство в ЄС 28 лютого 2022 року, на п’ятий день повномасштабного вторгнення росії. Лідери країн ЄС підтримали надання статусу кандидата в члени ЄС Україні та Молдові на саміті Європейської ради 23 червня 2022 року.
ЄС ухвалив вирішили почати з Україною і Молдовою переговори про вступ до Євросоюзу 14 грудня. Коли лідери Євросоюзу ухвалювали відповідне рішення, премʼєр Угорщини Віктор Орбан утримався від голосування і вийшов із зали.
У травні цього року Бельгія, яка зараз головує в ЄС, підтвердила наміри організувати міжурядову конференцію з Україною в червні - до початку головування Угорщини.
5 червня міністри закордонних справ 12 країн ЄС направили листа Бельгії про те, що переговори з Україною та Молдовою про вступ до ЄС потрібно починати вже в червні.
Коментарі - 2
А там вот ситуация крайне интересная, у нас в среднем по всем параметрам 1,62 при необходимых 4 баллах. И по некоторым параметрам у нас ухудшение даже по сравнению с 2022 годом.
Чтобы было полное понимание ситуации — Сербия и Черногория на этом этапе находятся уже 12 лет, Турция более 20 лет. Т.е. это самый последний, но при этом и самый сложный этап. И быстро он не решится.