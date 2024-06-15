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15 червня 2024, 11:00

Переговори про вступ України до ЄС: представники країн Євросоюзу назвали дату

Постійні представники країн Європейського Союзу погодили рамки переговорів щодо вступу України та Молдови до Євросоюзу. Про це повідомило бельгійське головування в ЄС у соцмережі X, пише Forbes.

Постійні представники країн Європейського Союзу погодили рамки переговорів щодо вступу України та Молдови до Євросоюзу.

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Що відомо

«Постпреди досягли принципової домовленості про рамки для переговорів щодо вступу України та Молдови», — йдеться у повідомленні.

Бельгійське головування скличе першу міжурядову конференцію 25 червня, що означатиме офіційний старт переговорів про вступ України та Молдови в ЄС.

Україна подала заявку на членство в ЄС 28 лютого 2022 року, на п’ятий день повномасштабного вторгнення росії. Лідери країн ЄС підтримали надання статусу кандидата в члени ЄС Україні та Молдові на саміті Європейської ради 23 червня 2022 року.

ЄС ухвалив вирішили почати з Україною і Молдовою переговори про вступ до Євросоюзу 14 грудня. Коли лідери Євросоюзу ухвалювали відповідне рішення, премʼєр Угорщини Віктор Орбан утримався від голосування і вийшов із зали.

У травні цього року Бельгія, яка зараз головує в ЄС, підтвердила наміри організувати міжурядову конференцію з Україною в червні - до початку головування Угорщини.

5 червня міністри закордонних справ 12 країн ЄС направили листа Бельгії про те, що переговори з Україною та Молдовою про вступ до ЄС потрібно починати вже в червні.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

+
+15
Leonid Fridman
Leonid Fridman
15 червня 2024, 13:35
#
Самое интересное что старт переговоров, это только половина пути. Далее необходимо будет выполнить все главы Acquis communautaire на 4 балла. В Википедии можете посмотреть, кому интересно.
А там вот ситуация крайне интересная, у нас в среднем по всем параметрам 1,62 при необходимых 4 баллах. И по некоторым параметрам у нас ухудшение даже по сравнению с 2022 годом.
Чтобы было полное понимание ситуации — Сербия и Черногория на этом этапе находятся уже 12 лет, Турция более 20 лет. Т.е. это самый последний, но при этом и самый сложный этап. И быстро он не решится.
+
0
Roofil
Roofil
15 червня 2024, 14:13
#
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