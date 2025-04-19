Тайвань продовжує заборону на шорти на біржі через мита Трампа

Фінансовий регулятор Тайваню, Комісія з фінансового нагляду (FSC), продовжив тимчасові обмеження на шорти акцій для стабілізації фондового ринку на тлі тарифної політики США. Про це повідомляє Reuters.

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Деталі обмежень

Обмеження, запроваджені 6 квітня 2025 року після оголошення президентом США Дональдом Трампом мит, зокрема 32% на тайванський імпорт, спочатку діяли тиждень. 12 квітня FSC продовжила їх ще на тиждень, підвищивши мінімальну маржу для шортів із 90% до 130% і обмеживши обсяг позик акцій. «Обмеження триватимуть і надалі», — заявили в FSC, не вказавши кінцевої дати, через «невизначеність митної політики США та реакції інших країн».

Контекст і причини

Тайванська біржа (.TWII) зазнала різких коливань: 7 квітня індекс упав на 9,7% — рекордне денне падіння, але після 90-денної паузи на мита, оголошеної Трампом 9 квітня, ринок частково відновився, зрісши на 9,25%. «Обмеження на короткі продажі ефективно стримують спекулятивні розпродажі», — зазначила FSC, додавши, що глобальні ринкові коливання продовжать впливати на Тайвань.

Тайвань, ключовий виробник напівпровідників, зіткнувся з тиском через мита, хоча чипи тимчасово звільнені від нових зборів. «У FSC заявили, що за значних змін на ринку регулятор скоригує заходи для захисту інвесторів», — пише Reuters, але деталей не надано.