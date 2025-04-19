Фінансовий регулятор Тайваню, Комісія з фінансового нагляду (FSC), продовжив тимчасові обмеження на шорти акцій для стабілізації фондового ринку на тлі тарифної політики США. Про це повідомляє Reuters.
Тайвань продовжує заборону на шорти на біржі через мита Трампа
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Деталі обмежень
Обмеження, запроваджені 6 квітня 2025 року після оголошення президентом США Дональдом Трампом мит, зокрема 32% на тайванський імпорт, спочатку діяли тиждень. 12 квітня FSC продовжила їх ще на тиждень, підвищивши мінімальну маржу для шортів із 90% до 130% і обмеживши обсяг позик акцій. «Обмеження триватимуть і надалі», — заявили в FSC, не вказавши кінцевої дати, через «невизначеність митної політики США та реакції інших країн».
Контекст і причини
Тайванська біржа (.TWII) зазнала різких коливань: 7 квітня індекс упав на 9,7% — рекордне денне падіння, але після 90-денної паузи на мита, оголошеної Трампом 9 квітня, ринок частково відновився, зрісши на 9,25%. «Обмеження на короткі продажі ефективно стримують спекулятивні розпродажі», — зазначила FSC, додавши, що глобальні ринкові коливання продовжать впливати на Тайвань.
Тайвань, ключовий виробник напівпровідників, зіткнувся з тиском через мита, хоча чипи тимчасово звільнені від нових зборів. «У FSC заявили, що за значних змін на ринку регулятор скоригує заходи для захисту інвесторів», — пише Reuters, але деталей не надано.
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