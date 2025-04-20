Південна Корея та США проведуть торговельні переговори у Вашингтоні

Південна Корея і США цього тижня проведуть консультації щодо мит у Вашингтоні за ініціативи американської сторони, повідомило Міністерство торгівлі Республіки Корея 20 квітня, передає Reuters.

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Деталі зустрічі

«Міністр фінансів Чхве Сан Мок і міністр торгівлі Ан Дук Гун зустрінуться з торговим представником Джеймісоном Гріром і міністром фінансів Скоттом Бессентом» на полях весняних зустрічей МВФ і Світового банку, йдеться в заяві міністерства. Ан Дук Гун вирушить до США в середу, 23 квітня. Конкретний порядок денний не розкрито.

Мета переговорів

«Південна Корея сподівається на зниження 25% 'взаємного' мита», оголошеного президентом США Дональдом Трампом, — зазначає Reuters. Це мито, запроваджене 2 квітня, було тимчасово призупинено на 90 днів для країн, які не відповіли власними тарифами, знизившись до базового рівня 10%.

Сеул прагне скористатися паузою для переговорів, щоб мінімізувати шкоду для своєї експортно орієнтованої економіки, зокрема автопрому (Hyundai, Kia) і сталеливарної галузі.