Популярність дубайського шоколаду спричинила дефіцит фісташок

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Що сталося

«Ціни на ядра фісташок підскочили з $7,65 за фунт рік тому до приблизно $10,30 за фунт зараз», — розповів Джайлс Хакінг із CG Hacking. «Фісташковий світ на даний час фактично виснажений». Попит на фісташки зріс через шалену популярність шоколаду «Can't Get Knafeh of It» від Fix Dessert Chocolatier, який містить фісташкову пасту та хрустке тісто катаїфі. Вірусне відео TikTok від Марії Вегери 2023 року, що зібрало 120 млн переглядів, підняло попит до небес.

Причини дефіциту

Скорочення врожаю: «Запаси фісташок уже скорочувалися після невдалого врожаю минулого року у США, провідному експортері горіхів», — пише FT. Урожай 2024 року був якіснішим, але з меншою кількістю дешевих ядер без шкаралупи, потрібних для кондитерки.

«Коли з’явився дубайський шоколад, шоколатьє скупили всі ядра, які їм попалися… це залишило решту світу в дефіциті», — пояснює Хакінг.