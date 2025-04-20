Нацбанк зменшив продаж валюти на ринку до мінімуму

За тиждень з 14 по 18 квітня Національний банк України продав на міжбанку 314,4 млн дол, при цьому купив 10 млн дол.Про це відомо зі статистики НБУ .

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За період, з 7 по 11 квітня Нацбанк продав на міжбанку 314,4 млн дол, що на 221,8 млн дол менше, ніж минулого тижня. При цьому, за тиждень Нацбанк купив 10 млн дол, що на 9,2 млн дол більше, аніж минулого тижня.

Це найменший обсяг тижневого продажу валюти Нацбанком для підтримки курсу гривні з березня минулого року.