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20 квітня 2025, 11:14

Спільний інвестиційний фонд США та України зможе вкладати кошти в інфраструктуру

Майбутній спільний інвестиційний фонд України та США зможе вкладати кошти в розробку родовищ корисних копалин, а також у дорожню, портову та енергетичну інфраструктуру. Про це заявив заступник міністра економіки України Тарас Качка, повідомляє Укрінформ.

Майбутній спільний інвестиційний фонд України та США зможе вкладати кошти в розробку родовищ корисних копалин, а також у дорожню, портову та енергетичну інфраструктуру.

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Деталі угоди

«Цей фонд як фінансовий інструмент буде мати привілейоване право інвестувати у широке коло об'єктів в Україні, як тільки для цього будуть можливості», — зазначив Качка. Фонд створюється для залучення американських інвестицій у ключові сектори економіки України, зокрема:

«У першу чергу йдеться про корисні копалини, але ми зацікавлені й в американських інвестиціях в інфраструктуру», — підкреслив Качка. Він уточнив, що угода не зобов’язує Україну передавати активи у фонд, зберігаючи контроль за державними ресурсами.

Переговори та наступні кроки

Міністерство економіки України оприлюднило меморандум про економічне партнерство зі США, підписаний 17 квітня 2025 року, який відкриває шлях до створення фонду. Наступний етап переговорів розпочнеться 24 квітня у США, де сторони узгодять технічні деталі та структуру фонду. «Зараз опрацьовуються технічні питання та формулювання щодо роботи майбутнього інвестиційного фонду», — додав Качка.

Рамкова угода, узгоджена 24 лютого, передбачає, що Україна вноситиме 50% доходів від монетизації державних природних ресурсів (нафта, газ, мінерали) до спільного фонду, який управлятиметься обома сторонами. Фонд не зачіпатиме поточні доходи від «Нафтогазу» чи «Укрнафти», а зосередиться на нових проєктах. Остаточна угода потребуватиме ратифікації Верховною Радою та, можливо, Конгресом США.

Джерело: Мінфін
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