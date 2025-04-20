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20 квітня 2025, 12:05

Укрпошта готує новий мобільний застосунок із трекінгом і митними функціями

Укрпошта планує запустити оновлений мобільний застосунок із розширеним функціоналом до кінця червня 2025 року, повідомив генеральний директор Ігор Смілянський в інтерв'ю Forbes Україна.

Укрпошта планує запустити оновлений мобільний застосунок із розширеним функціоналом до кінця червня 2025 року, повідомив генеральний директор Ігор Смілянський в інтерв'ю Forbes Україна.► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новиниНові можливості«Плануємо запустити додаток до кінця першого півріччя.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Нові можливості

«Плануємо запустити додаток до кінця першого півріччя. Він буде не просто трекати посилки — ми додамо функції для взаємодії з митницею, показ орієнтовної дати доставки, можливість підтвердити документи, бачити історію відправлень і платежів», — розповів Смілянський. Серед ключових нововведень:

  • Трекінг із push-повідомленнями: сповіщення про статус посилки на кожному етапі — від сортування до доставки;
  • Митне оформлення: підтвердження документів і взаємодія з митницею онлайн;
  • Переспрямування посилок: зміна відділення доставки через застосунок, а не через дзвінки чи візити;
  • Історія операцій: доступ до відправлень і платежів;
  • Орієнтовна дата доставки: прогнозування термінів.

«Користувачі зможуть автоматично отримувати інформацію про статус посилки: більше не потрібно вводити трекінг вручну», — додав Смілянський, зазначивши, що застосунок розробляє IT-департамент «Укрпошти» з новою архітектурою.

Інвестиції в автоматизацію

«У 2024 році в автоматизацію було вкладено близько 1 млрд грн. Це сума з урахуванням гарантій на п’ять років. Причому все — наше власне фінансування», — наголосив Смілянський. Нові системи автоматизованого сортування дозволяють відстежувати посилки на кожному етапі, що стало основою для трекінгу в новому застосунку. «Після глобальної автоматизації Укрпошта запускає акцію 'Сортування оновилось — посилка не спізнилась', аби зібрати фідбек клієнтів», — додали на сайті компанії.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

+
0
Три літри
Три літри
20 квітня 2025, 14:30
#
Що, опять?
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