Tesla скорочує виробництво Cybertruck через падіння попиту

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
20 квітня 2025, 15:02

Tesla скорочує виробництво Cybertruck через падіння попиту

Компанія Tesla скорочує випуск електричного пікапа Cybertruck через низький інтерес покупців, повідомляє Business Insider із посиланням на працівників заводу.

Компанія Tesla скорочує випуск електричного пікапа Cybertruck через низький інтерес покупців, повідомляє Business Insider із посиланням на працівників заводу.► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новиниСкорочення виробництва«За останні кілька місяців Tesla знизила виробничі цілі для кількох ліній Cybertruck», — пише Business Insider.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Скорочення виробництва

«За останні кілька місяців Tesla знизила виробничі цілі для кількох ліній Cybertruck», — пише Business Insider. Деякі лінії працюють на частину попередньої потужності, а чисельність окремих команд скорочено більш ніж удвічі. «Частину робітників переводять на виробництво Model Y», — зазначають джерела. У грудні 2024 року Tesla повідомила працівників про зміну графіків і опитала їх щодо бажаних ролей, сигналізуючи про зниження цілей на перший квартал 2025 року.

«Відчувається, ніби людей фільтрують. Парковка дедалі порожніша», — розповів один із працівників. З січня частина співробітників Cybertruck була переведена на лінію Model Y, яка має вищі маржі прибутку.

Низький попит

«У першому кварталі 2025 року Tesla продала 6406 Cybertruck — вдвічі менше, ніж у попередньому кварталі (12 991)», — за даними Cox Automotive. Це на 13% нижче, ніж у першому кварталі 2024 року. Загалом із початку виробництва в листопаді 2023 року продано близько 46 000 одиниць, що значно менше заявлених Ілоном Маском «понад 1 млн передзамовлень».

«Маск стверджував, що Tesla продаватиме до 250 000 Cybertruck щороку, але реальні продажі виявилися в рази нижчими», — зазначає Business Insider. У 2024 році продано 38 965 одиниць, що не виправдало прогнозів аналітиків (48 500).

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 11 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами