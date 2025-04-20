Tesla скорочує виробництво Cybertruck через падіння попиту

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Скорочення виробництва

«За останні кілька місяців Tesla знизила виробничі цілі для кількох ліній Cybertruck», — пише Business Insider. Деякі лінії працюють на частину попередньої потужності, а чисельність окремих команд скорочено більш ніж удвічі. «Частину робітників переводять на виробництво Model Y», — зазначають джерела. У грудні 2024 року Tesla повідомила працівників про зміну графіків і опитала їх щодо бажаних ролей, сигналізуючи про зниження цілей на перший квартал 2025 року.

«Відчувається, ніби людей фільтрують. Парковка дедалі порожніша», — розповів один із працівників. З січня частина співробітників Cybertruck була переведена на лінію Model Y, яка має вищі маржі прибутку.

Низький попит

«У першому кварталі 2025 року Tesla продала 6406 Cybertruck — вдвічі менше, ніж у попередньому кварталі (12 991)», — за даними Cox Automotive. Це на 13% нижче, ніж у першому кварталі 2024 року. Загалом із початку виробництва в листопаді 2023 року продано близько 46 000 одиниць, що значно менше заявлених Ілоном Маском «понад 1 млн передзамовлень».

«Маск стверджував, що Tesla продаватиме до 250 000 Cybertruck щороку, але реальні продажі виявилися в рази нижчими», — зазначає Business Insider. У 2024 році продано 38 965 одиниць, що не виправдало прогнозів аналітиків (48 500).