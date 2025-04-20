Банкір дав прогноз курсу валют після Великодня

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Роль НБУ і стабільність

«Нацбанк збереже за собою роль головного гравця, реалізуючи режим 'керованої гнучкості'», — зазначив Лєсовий. Це унеможливить різкі коливання курсів. «Відтак годі чекати, що поточні курсові коливання будуть стрімкими, курси надмірно не гойдатимуться згори вниз і навпаки», — додав він. Монетарна політика НБУ, спрямована на стримування інфляції та зміцнення гривні, залишатиметься ключовим фактором.

Сезонні фактори

«Напередодні Великодня пропозиція на готівковому ринку зросла на 10−15%», — повідомив банкір, пояснюючи це продажем валютних заощаджень для святкових витрат. Після свят економічна активність пожвавиться, зокрема через початок посівної. «Економічні процеси в країні набиратимуть обертів, базовим складником цього руху є початок посівної», — уточнив Лєсовий.

Прогноз на 21−27 квітня

«Ми припускаємо, що у післясвятковий тиждень курсові показники міжбанку та готівкового ринку будуть майже однаковими, а загалом на ринку спостерігатиметься баланс між попитом і пропозицією», — прогнозує експерт. Основні характеристики:

Коридори курсів : 41,1−41,6 грн/долар на міжбанку, 40,8−41,3 грн/долар на готівковому ринку.

Різниця між ринками : 0 грн.

Коливання: 1−1,5% від початкового курсу тижня.

«Ситуація на валютному ринку буде більш-менш співмірною до минулого тижня», — наголосив Лєсовий. НБУ оперативно балансуватиме попит і пропозицію, щоб уникнути різких змін.

Курс євро і глобальні фактори

«Щодо курсу євро, то на нього тиснутиме світове співвідношення до долара», — пояснив банкір. Глобальна економіка перебуває в невизначеності через торговельні війни, зокрема мита Трампа, які впливають на пару EUR/USD. «Їх курсова вартість багато в чому залежатиме від суто політичних рішень світових лідерів», — додав він. Проте долар залишається домінуючою валютою, тому коливання євро слід сприймати як тимчасові.

Контекст і ризики

За даними НБУ, станом на 18 квітня офіційний курс становив 41,22 грн/долар (+0,5% за тиждень), а євро — 43,87 грн (-0,3%). Готівковий ринок показував 41,0−41,5 грн/долар і 43,5−44,0 грн/євро. «Посівна може збільшити попит на валюту для імпорту техніки та палива», — зазначив аналітик ICU Віталій Ваврищук для Forbes Україна, але НБУ має резерви ($43,8 млрд на кінець березня) для стабілізації. Водночас глобальна нестабільність, як-от мита США чи переговори з Китаєм, може непрямо тиснути на євро.