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19 квітня 2025, 14:15

Італія дала зелене світло поглинанню Banco BPM банком UniCredit із умовою виходу з росії

Уряд Італії схвалив заявку UniCredit на поглинання Banco BPM за 14 млрд євро ($16 млрд) за умови виконання низки вимог, зокрема прискореного виходу з росії, повідомляє Reuters.

Уряд Італії схвалив заявку UniCredit на поглинання Banco BPM за 14 млрд євро ($16 млрд) за умови виконання низки вимог, зокрема прискореного виходу з росії, повідомляє Reuters.► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новиниУмови угоди«Серед вимог італійської влади — прискорення виходу UniCredit з російського ринку», — зазначають джерела Reuters.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Умови угоди

«Серед вимог італійської влади — прискорення виходу UniCredit з російського ринку», — зазначають джерела Reuters. Додатково уряд, ймовірно, вимагатиме збереження стабільного співвідношення між кредитами та депозитами, а також підтримання поточних проєктів фінансування для забезпечення банківських послуг і робочих місць. «Інші вимоги, ймовірно, стосуватимуться банківських відділень для забезпечення послуг клієнтам і опосередковано збереження робочих місць», — додають джерела.

Уряд Джорджі Мелоні застосував механізм «золотої акції», який дозволяє встановлювати умови або блокувати угоди в стратегічних секторах, таких як банківська справа.

Тиск на вихід із росії

«UniCredit — один із найбільших західних банків, який досі присутній на російському ринку, поряд з австрійським Raiffeisen Bank International», — пише Reuters. На відміну від Société Générale та ING, які покинули росію зі збитками, UniCredit скоротив кредити на 66% і депозити на 63% із 2022 року, але не пішов повністю. У 2024 році російський підрозділ приніс 1,3 млрд євро доходу (5% від загального) і 577 млн євро прибутку.

«Присутність UniCredit у росії є дражливим питанням також для Європейського центрального банку, який у 2024 році наказав UniCredit швидше згорнути свою роботу в росії», — зазначає Reuters. Банк стверджує, що досяг більшості цілей зі скорочення до 2025 року достроково, але вихід гальмує указ президента рф, який вимагає спецдозволу на продаж активів.

Деталі

«Попри отримання дозволу, поглинання Banco BPM може й не відбутися», — попереджають джерела. UniCredit планує запустити пропозицію 28 квітня, але має право відмовитися до 30 червня, якщо умови будуть невигідними, зокрема через підвищення Banco BPM вартості своєї заявки на Anima Holding. Гендиректор UniCredit Андреа Орчел, відомий обережним підходом, уже двічі відкладав поглинання Banco BPM із 2021 року. «Остаточне рішення з боку UniCredit очікується до 30 червня», — підтверджує Reuters.

Джерело: Мінфін
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