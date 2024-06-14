Головне за тиждень: Ставка НБУ, $50 млрд для України та подорожчання оренди житла у Києві

Мінфін - Курси валют України

Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Страхування житла від шахедів
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаСтрахування житла від шахедівКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаСтрахування житла від шахедівКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
14 червня 2024, 20:00

Головне за тиждень: Ставка НБУ, $50 млрд для України та подорожчання оренди житла у Києві

Лідери G7 погодили передачу Україні $50 мільярдів

Лідери «Великої сімки» (G7) погодили передачу Україні $50 млрд. Для цього будуть використані відсотки від заморожених активів рф. Про це заявив голова Міністерства фінансів Німеччини Крістіан Лінднер.

НБУ знизив облікову ставку до 13%

Правління Національного банку ухвалило рішення знизити облікову ставку з 13,5% до рівня 13% річних з 14 червня 2024 року. Про це заявив голова НБУ Андрій Пишний під час брифінгу з монетарної політики.

Відгук травня: Як Сенс розірвав стосунки із клієнткою, яка купила ОВДП на гроші від депозиту, але не підтвердила їх чистоту

Редакція «Мінфіну» визначила переможця конкурсу на відгук місяця про роботу банків у травні. Ним стала наша читачка під ніком webwolf, яка розповіла про свій досвід потрапляння під фінмоніторинг. Її досвід може бути корисним й іншим читачам «Мінфіну».

Впродовж 2024 року Японія надасть Україні $4,5 мільярда

Президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда підписали в Італії двосторонню безпекову угоду, в рамках якої впродовж 2024 року Японія надасть Україні $4,5 млрд і продовжить допомагати протягом усього десятирічного терміну дії угоди.

Чому банки не видають військовим кредитки та блокують рахунки покупцям ОВДП

У травні читачі «Мінфіну» залишили 555 відгуків на роботу банків, із яких 395 було зараховано та направлено на розгляд фінустановам. Із якими проблемами зіткнулися наші читачі, й що радять юристи та банкіри, щоб уникнути їх у майбутньому, розповімо у свіжому огляді Народного рейтингу банків.

У Києві дорожчає оренда житла: за скільки можна зняти «одиничку» на Подолі та Троєщині

У Києві дорожчають орендовані квартири. За даними порталу ЛУН, лише за останній місяць орендні ставки на середньостатистичну одиничку підвищилися на тисячу гривень — до 13,5−14 тис. грн. І це при тому, що останнім часом орендована квартира в столиці коштувала дешевше, ніж, наприклад, у Львові, а цінник довго залишався стабільним. «Мінфін» розбирався, що відбувається на столичному ринку орендованого житла.

Податки з депозитів можуть зрости: як відреагують банки

Малі банки поновили перегляд ставок. Причому деякі фінустанови зрізали дохідність вкладів доволі суттєво. Які умови зараз пропонують своїм приватним клієнтам банки з депозитними портфелями до 2 млрд грн — у свіжому огляді «Мінфіну».

Світовий банк зберіг прогноз зростання економіки України на цей рік

Світовий банк прогнозує зростання української економіки у 3,2% у 2024 році. Про це йдеться у червневому звіті банку Global Economic Prospects 2024.

Перші гроші від росактивів Україна отримає у липні — фон дер Ляєн

Євросоюз надасть Україні у липні 1,5 млрд євро доходів від заморожених російських активів, 90% цієї суми піде на зброю. Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. На відкритті Ukraine Recovery Conference 2024 у Берліні вона нагадала, що заклик передати Україні активи російської федерації пролунав на торішній конференції з відновлення.

До кінця місяця Україна отримає 1,9 мільярда євро за планом Ukraine Facility

Україна отримає 1,9 мільярда євро за планом Ukraine Facility до кінця червня.

За травень українці скупили рекордні $2,2 мільярда готівкою

У травні населення суттєво збільшило обсяги купівлі готівкової валюти — до $2,24, це рекордний показник щонайменше за рік. Водночас обсяги її продажу майже не змінилися — $1,27 млрд. Водночас фізичні особи придбали безготівкової валюти на $0,39 млрд, а продали — на $0,32 млрд.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 4 незареєстрованих відвідувача.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами