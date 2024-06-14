Головне за тиждень: Ставка НБУ, $50 млрд для України та подорожчання оренди житла у Києві
Лідери «Великої сімки» (G7) погодили передачу Україні $50 млрд. Для цього будуть використані відсотки від заморожених активів рф. Про це заявив голова Міністерства фінансів Німеччини Крістіан Лінднер.
НБУ знизив облікову ставку до 13%
Правління Національного банку ухвалило рішення знизити облікову ставку з 13,5% до рівня 13% річних з 14 червня 2024 року. Про це заявив голова НБУ Андрій Пишний під час брифінгу з монетарної політики.
Відгук травня: Як Сенс розірвав стосунки із клієнткою, яка купила ОВДП на гроші від депозиту, але не підтвердила їх чистоту
Редакція «Мінфіну» визначила переможця конкурсу на відгук місяця про роботу банків у травні. Ним стала наша читачка під ніком webwolf, яка розповіла про свій досвід потрапляння під фінмоніторинг. Її досвід може бути корисним й іншим читачам «Мінфіну».
Впродовж 2024 року Японія надасть Україні $4,5 мільярда
Президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда підписали в Італії двосторонню безпекову угоду, в рамках якої впродовж 2024 року Японія надасть Україні $4,5 млрд і продовжить допомагати протягом усього десятирічного терміну дії угоди.
Чому банки не видають військовим кредитки та блокують рахунки покупцям ОВДП
У травні читачі «Мінфіну» залишили 555 відгуків на роботу банків, із яких 395 було зараховано та направлено на розгляд фінустановам. Із якими проблемами зіткнулися наші читачі, й що радять юристи та банкіри, щоб уникнути їх у майбутньому, розповімо у свіжому огляді Народного рейтингу банків.
У Києві дорожчає оренда житла: за скільки можна зняти «одиничку» на Подолі та Троєщині
У Києві дорожчають орендовані квартири. За даними порталу ЛУН, лише за останній місяць орендні ставки на середньостатистичну одиничку підвищилися на тисячу гривень — до 13,5−14 тис. грн. І це при тому, що останнім часом орендована квартира в столиці коштувала дешевше, ніж, наприклад, у Львові, а цінник довго залишався стабільним. «Мінфін» розбирався, що відбувається на столичному ринку орендованого житла.
Податки з депозитів можуть зрости: як відреагують банки
Малі банки поновили перегляд ставок. Причому деякі фінустанови зрізали дохідність вкладів доволі суттєво. Які умови зараз пропонують своїм приватним клієнтам банки з депозитними портфелями до 2 млрд грн — у свіжому огляді «Мінфіну».
Світовий банк зберіг прогноз зростання економіки України на цей рік
Світовий банк прогнозує зростання української економіки у 3,2% у 2024 році. Про це йдеться у червневому звіті банку Global Economic Prospects 2024.
Перші гроші від росактивів Україна отримає у липні — фон дер Ляєн
Євросоюз надасть Україні у липні 1,5 млрд євро доходів від заморожених російських активів, 90% цієї суми піде на зброю. Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. На відкритті Ukraine Recovery Conference 2024 у Берліні вона нагадала, що заклик передати Україні активи російської федерації пролунав на торішній конференції з відновлення.
До кінця місяця Україна отримає 1,9 мільярда євро за планом Ukraine Facility
Україна отримає 1,9 мільярда євро за планом Ukraine Facility до кінця червня.
За травень українці скупили рекордні $2,2 мільярда готівкою
У травні населення суттєво збільшило обсяги купівлі готівкової валюти — до $2,24, це рекордний показник щонайменше за рік. Водночас обсяги її продажу майже не змінилися — $1,27 млрд. Водночас фізичні особи придбали безготівкової валюти на $0,39 млрд, а продали — на $0,32 млрд.
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