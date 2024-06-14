Головне за тиждень: Ставка НБУ, $50 млрд для України та подорожчання оренди житла у Києві

Лідери «Великої сімки» (G7) погодили передачу Україні $50 млрд. Для цього будуть використані відсотки від заморожених активів рф. Про це заявив голова Міністерства фінансів Німеччини Крістіан Лінднер.

НБУ знизив облікову ставку до 13%

Правління Національного банку ухвалило рішення знизити облікову ставку з 13,5% до рівня 13% річних з 14 червня 2024 року. Про це заявив голова НБУ Андрій Пишний під час брифінгу з монетарної політики.

Відгук травня: Як Сенс розірвав стосунки із клієнткою, яка купила ОВДП на гроші від депозиту, але не підтвердила їх чистоту

Редакція «Мінфіну» визначила переможця конкурсу на відгук місяця про роботу банків у травні. Ним стала наша читачка під ніком webwolf, яка розповіла про свій досвід потрапляння під фінмоніторинг. Її досвід може бути корисним й іншим читачам «Мінфіну».

Впродовж 2024 року Японія надасть Україні $4,5 мільярда

Президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда підписали в Італії двосторонню безпекову угоду, в рамках якої впродовж 2024 року Японія надасть Україні $4,5 млрд і продовжить допомагати протягом усього десятирічного терміну дії угоди.

Чому банки не видають військовим кредитки та блокують рахунки покупцям ОВДП

У травні читачі «Мінфіну» залишили 555 відгуків на роботу банків, із яких 395 було зараховано та направлено на розгляд фінустановам. Із якими проблемами зіткнулися наші читачі, й що радять юристи та банкіри, щоб уникнути їх у майбутньому, розповімо у свіжому огляді Народного рейтингу банків.

У Києві дорожчає оренда житла: за скільки можна зняти «одиничку» на Подолі та Троєщині

У Києві дорожчають орендовані квартири. За даними порталу ЛУН, лише за останній місяць орендні ставки на середньостатистичну одиничку підвищилися на тисячу гривень — до 13,5−14 тис. грн. І це при тому, що останнім часом орендована квартира в столиці коштувала дешевше, ніж, наприклад, у Львові, а цінник довго залишався стабільним. «Мінфін» розбирався, що відбувається на столичному ринку орендованого житла.

Податки з депозитів можуть зрости: як відреагують банки

Малі банки поновили перегляд ставок. Причому деякі фінустанови зрізали дохідність вкладів доволі суттєво. Які умови зараз пропонують своїм приватним клієнтам банки з депозитними портфелями до 2 млрд грн — у свіжому огляді «Мінфіну».

Світовий банк зберіг прогноз зростання економіки України на цей рік

Світовий банк прогнозує зростання української економіки у 3,2% у 2024 році. Про це йдеться у червневому звіті банку Global Economic Prospects 2024.

Перші гроші від росактивів Україна отримає у липні — фон дер Ляєн