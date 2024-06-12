Світовий банк зберіг прогноз зростання економіки України на цей рік

Світовий банк прогнозує зростання української економіки у 3,2% у 2024 році. Про це йдеться у червневому звіті банку Global Economic Prospects 2024.

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Варто зазначити, що у січневому звіті Світовий банк також прогнозував зростання ВВП України у 2024 році на рівні 3,2%.

Крім того Світовий банк зберіг прогноз зростання економіки України на 2025 рік у 6,5% із застереженням, що середній темп зростання у 2025−2026 роках буде на рівні 5,8%.

Даний прогноз є актуальним за умови, що активні бойові дії продовжаться протягом 2024 року, а потім стануть помірними, уточнюються у звіті.

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«Відновлення залежатиме в першу чергу від розвитку російського вторгнення і, як очікується, підтримуватиметься збільшенням експорту та інвестиціями в реконструкцію», — йдеться у звіті.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що Міжнародний валютний фонд очікує, що показник економічного зростання України за підсумками 2024 року становитиме 3,2%, а наступного року — зросте до 6,5%.