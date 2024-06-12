Податки з депозитів можуть зрости: як відреагують банки

Малі банки поновили перегляд ставок. Причому деякі фінустанови зрізали дохідність вкладів доволі суттєво. Які умови зараз пропонують своїм приватним клієнтам банки з депозитними портфелями до 2 млрд грн — у свіжому огляді «Мінфіну».

В травні інфляція в України прискорилася: у річному вимірі вона склала 3,3%, порівнюючи з 3,2% у квітні. Після суттєвого підвищення тарифів на електроенергію показники, найімовірніше, зростуть в червні суттєвіше. Прискорення інфляції «з'їдатиме» депозитний дохід.

Вплине на нього і підвищення податків, яке наразі обговорюється у владних кабінетах. За словами голови комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева, зміняться «податок на доходи фізичних осіб, військовий збір, податок на додану вартість».

За попередніми даними, військовий збір може збільшитися з 1,5% до 5%. Зміна ставки цього збору безпосередньо впливатиме на дохідність вкладів, оскільки його разом із ПДФО сплачують фізособи при отриманні доходу з депозитів. Тобто, якщо зараз загальна сума податків при отриманні доходів із депозитних вкладів складає 19,5%, то після змін вона може збільшитись до 23%.

Начальник Львівського відділення РВС Банку Іван Мичло погоджується, що збільшення військового збору матиме вплив на прибутковість вкладів. Але, на його переконання, не зробить депозитні вклади менш популярними.

«Не думаю, що підвищення військового збору матиме значний вплив на дохідність вкладів та їх меншу затребуваність у населення. Відтоді, коли було вперше запроваджено військовий збір (1,5%), не було відтоку клієнтів. Наразі заплановане збільшення цього показника до 5%. Але це тільки прогноз (проєкт). Тож, не факт, що даний відсоток буде запроваджено. Підвищення стосуватимуться усіх сфер бізнесів, тому цілком ймовірно, що, після певного періоду „адаптації“ до нових умов, звичний попит відновиться», — пояснює Іван Мичло.

Голова правління Юнекс банку Іван Світек теж вважає цілком ймовірним підвищення військового сбору.

«Звісно, будь-яке підвищення податків ускладнює ситуацію, штовхає капітал у тінь. Навіть якщо ми кажемо про класичні депозити. Конкуренція на ринку та поточна економічна ситуація, що обмежує кредитування, суттєво звужують простір для маневру в частині перегляду депозитних ставок. Маржинальність у банків, особливо за межами ТОП-20, дуже низька. Більшість з них воліли б скоротити відсоткові видатки, але через конкуренцію не можуть цього зробити» — пояснює він.

За його словами, збільшення оподаткування, якщо буде ухвалено таке рішення, не зможе вплинути на ринкові ставки за вкладами. Проте вплине на реальну дохідність для вкладника, оскільки більше з нарахованих відсотків банк, як податковий агент, перераховуватиме до бюджету.

«Для когось це стане мотивацією придбати ОВДП. Хтось просто почне тримати гроші вдома або на поточному рахунку, щоб не втрачати доступ до них у разі розміщення на строковому депозиті. Глибина цього процесу залежатиме від рівня підвищення податків та актуальної в період запровадження змін ресурсної ситуації на ринку.

З іншого боку, якщо йдеться про наповнення бюджету, значна частина якого йде на потреби оборони країни, захист її суверенітету, альтернативи можуть виявитися ще небезпечнішими. Скажімо, глибока девальвація національної валюти або пряма емісія можуть зробити ще більше шкоди. Відтак, говорити про справедливість того чи іншого рішення, не оцінюючи картину повністю, не дуже коректно", — вважає Іван Світек.

Як банки змінювали ставки

Найсуттєвіше зниження відбулось цього разу в Агропросперісі: банк скорегував ставки лише за одним вкладом—на 3 місяці, але зниження склало 3 в.п. Після цієї зміни ставка за 3-місячними вкладам становить 15% річних.

На 1,5 в.п. зменшив ставки за таким строковим вкладом Юнекс банк і платить за ним 15,5% річних. Це найбільший відсоток, який банк пропонує за своєю лінійкою гривневих вкладів.

Банк Кліринговий Дім зменшив дохідність 3-місячних строкових вкладів на 0,5 в.п. — до 15,3% річних, це також найкраща пропозиція банку, порівнюючи з іншими строковими вкладами.

Чотири інших банки знижували дохідність не тільки коротких вкладів.

Банк Грант відмінусував по 1 в.п. від ставок на 6 та 12 місяців і тепер платить за ними 9% та 11% річних відповідно.

На 1 в.п. схудли ставки Полтава-Банку за вкладами на 9 та 12 місяців. Банк платить за ними зараз 15% та 15,5% річних відповідно.

Банк Український капітал зменшував дохідність вкладів на 6 та 9 місяців на 0,5 в.п. — до 14,5% річних.

Асвіо Банк зменшив ставки за строковими вкладами на півроку на 0,2 в.п., на рік — на 0,5 в.п., на 3 міс — на 0,7 в.п. Найменше банк платить тепер за піврічними вкладами (15,8% річних), найбільше — за вкладами на 3 місяці (16,3% річних).

Найвищу ставку за 3-місячними вкладами пропонує Кристалбанк (16,5% річних), за піврічними — Асвіо банк (15,8% річних). За вкладами на 9 місяців найкращі умови — 15,5% річних — пропонують відразу декілька банків: Агропросперіс, МІБ та Кредивестбанк.

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Максимальні ставки за гривневими депозитами

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 18 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відтранжировані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 28.05.2024−10.06.2024

* Терміни розміщення депозитів у банках Український капітал, Кристалбанк варто розуміти наступним чином: депозит на 12 місяців — до 366 днів, на 9 місяців — до 272 днів, на 6 місяців — до 183 днів, до 3 місяців — до 98 днів.

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Долар США

Максимальні ставки за доларовими депозитами

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 18 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відтранжировані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 28.05.2024−10.06.2024

* Терміни розміщення депозитів у банках Український капітал, Кристалбанк варто розуміти наступним чином: депозит на 12 місяців — до 366 днів, на 9 місяців — до 272 днів, на 6 місяців — до 183 днів, до 3 місяців — до 98 днів.

Максимальні ставки за депозитами в євро

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 18 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відтранжировані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 28.05.2024−10.06.2024

* Терміни розміщення депозитів у банках Український капітал, Кристалбанк варто розуміти наступним чином: депозит на 12 місяців — до 366 днів, на 9 місяців — до 272 днів, на 6 місяців — до 183 днів, до 3 місяців — до 98 днів.

З методикою дослідження можна ознайомитися тут.