До кінця місяця Україна отримає 1,9 мільярда євро за планом Ukraine Facility

Україна отримає 1,9 мільярда євро за планом Ukraine Facility до кінця червня. Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн на відкритті Ukraine Recovery Conference 2024, пише ЕП.

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«Сьогодні я можу сказати, що ми поставимо в Україну додаткові 1,9 мільярда євро з Ukraine Facility до кінця цього місяця через ті реформи й інвестиційні стратегії, які ухвалила Україна», — заявила вона.

Крім того, президентка Єврокомісії зазначила, що вже було мобілізовано 200 мільйонів євро на невідкладний ремонт енергосистеми.

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«Далі ми будемо вкладати гроші в генерацію енергії й тисячі сонячних панелей поступлять в Україну. Наша мета — децентралізувати виробництво енергії, що підвищує стійкість української енергомережі», — додала вона.

Нагадаємо

Як писав «Мінфін», 1 лютого Лідери ЄС досягли домовленості про виділення макрофінансової допомоги Україні у розмірі 50 мільярдів євро.

Ukraine Facility — це чотирирічна програма загальним обсягом 50 млрд євро. Значна частина цих коштів буде спрямована до держбюджету й допоможе у фінансуванні бюджетного дефіциту.

Ще один компонент програми передбачає створення спеціального інвестиційного інструменту для покриття ризиків у пріоритетних секторах. Він дозволить залучити додаткові кошти на інвестиції.

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ЄС має допомогти покрити потреби України на 2024−2027 роки, за допомогою 33 мільярдів євро дешевих позик і 17 мільярдів грантів з бюджету ЄС, щоб надати Києву стабільне фінансування під час боротьби з вторгненням росії.