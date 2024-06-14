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14 червня 2024, 9:15

Впродовж 2024 року Японія надасть Україні $4,5 мільярда

Президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда підписали в Італії двосторонню безпекову угоду, в рамках якої впродовж 2024 року Японія надасть Україні $4,5 млрд і продовжить допомагати протягом усього десятирічного терміну дії угоди. Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

Президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда підписали в Італії двосторонню безпекову угоду, в рамках якої впродовж 2024 року Японія надасть Україні $4,5 млрд і продовжить допомагати протягом усього десятирічного терміну дії угоди.
Фото: president.gov.ua

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Документ передбачає передачу Україні нелетального обладнання, з урахуванням конституційних обмежень Японії, та закріплює подальший розвиток співпраці в межах коаліцій спроможностей, членом яких є Японія, зокрема коаліцій з інформаційних технологій та розмінування.

Японія забезпечуватиме лікування поранених українських воїнів, співпрацюватиме з Україною в галузях розвідки та захисту секретної інформації, посиленні захисту та відбудові критичної інфраструктури, зміцненні кібер- та інформаційної безпеки, забезпечення вільного судноплавства та безпеки морських шляхів.

Японські партнери також допомагатимуть із відновленням та відбудовою України шляхом залучення до цього приватного сектору та державних установ Японії.

«Окремий блок угоди стосується співпраці в галузі промисловості, де Японія посідає провідні позиції у світі. Країни вивчатимуть можливості для розвитку промислової бази України, зокрема шляхом залучення приватного сектору, створення спільних підприємств та проведення досліджень», — йдеться у повідомленні.

Загалом сума допомоги, яку надала Японія з березня 2022 року, становитиме понад $12 млрд.

Україна уклала вже 16 двосторонніх безпекових угод: із Великою Британією, Німеччиною, Францією, Данією, Канадою, Італією, Нідерландами, Фінляндією, Латвією, Іспанією, Бельгією, Португалією, Швецією, Ісландією та Норвегією.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що лідери «Великої сімки» (G7) погодили передачу Україні $50 млрд. Для цього будуть використані відсотки від заморожених активів рф.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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PROFAN goncharuk
PROFAN goncharuk
14 червня 2024, 10:56
#
«понад $12 млрд» у меня один вопрос сколько откатов от этой сумы поличила япония или они наивно верят , що ці кошти дійшли до населення Уккраїни
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