Лідери G7 погодили передачу Україні $50 мільярдів

Лідери «Великої сімки» (G7) погодили передачу Україні $50 млрд. Для цього будуть використані відсотки від заморожених активів рф. Про це заявив голова Міністерства фінансів Німеччини Крістіан Лінднер.

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За його словами, наразі триває робота над деталями.

«Хороші новини від G7: ще $50 млрд для України. Ми використовуємо для цього відсотки від заморожених активів — розумний інструмент, який показує путіну нашу єдність, дуже допомагає Україні і знімає навантаження з бюджетів», — написав Лінднер у X (раніше Twitter).

За даними Bloomberg, очікується, що угода забезпечить критично важливу підтримку для Києва в середньостроковій перспективі. Зокрема допоможе покрити фінансові потреби країни до 2025 року й далі.

Водночас доходи від заморожених активів росії оцінюються в суму від 3 до 5 мільярдів євро на рік.

«ЄС вже погодився надавати Україні прибутки двічі на рік, але прийнята ініціатива під керівництвом США збільшує навантаження на підтримку, а також захищає допомогу від політичних зрушень по обидва боки Атлантики в рік численних виборів», — зазначило видання.

Водночас погашення кредиту залежатиме від того, як довго активи рф залишатимуться замороженими. Лідери G7 неодноразово стверджували, що активи будуть заблоковані до тих пір, доки росія не погодиться платити за відновлення України.

Нагадаємо

Радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван розповідав про те, що дискусії щодо $50 млрд для України досягли значного прогресу.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн повідомила, що перші 1,5 млрд євро доходів від заморожених російських активів буде переведено Україні вже в липні.

Україна намагається отримати інформацію про рахунки в бельгійському банку, на яких лежать гроші Центробанку рф, щоб надалі домогтися конфіскації цих коштів на свою користь. Йдеться про суму в 190 млрд євро.

США готові надати Україні кредит у розмірі $50 млрд, який буде погашатися прибутками від заморожених російських активів, якщо ЄС зможе продовжити санкції проти москви на невизначений термін.