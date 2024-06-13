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13 червня 2024, 15:46

Лідери G7 погодили передачу Україні $50 мільярдів

Лідери «Великої сімки» (G7) погодили передачу Україні $50 млрд. Для цього будуть використані відсотки від заморожених активів рф. Про це заявив голова Міністерства фінансів Німеччини Крістіан Лінднер.

Лідери «Великої сімки» (G7) погодили передачу Україні $50 млрд.
Фото: armyinform.com.ua

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За його словами, наразі триває робота над деталями.

«Хороші новини від G7: ще $50 млрд для України. Ми використовуємо для цього відсотки від заморожених активів — розумний інструмент, який показує путіну нашу єдність, дуже допомагає Україні і знімає навантаження з бюджетів», — написав Лінднер у X (раніше Twitter).

За даними Bloomberg, очікується, що угода забезпечить критично важливу підтримку для Києва в середньостроковій перспективі. Зокрема допоможе покрити фінансові потреби країни до 2025 року й далі.

Водночас доходи від заморожених активів росії оцінюються в суму від 3 до 5 мільярдів євро на рік.

«ЄС вже погодився надавати Україні прибутки двічі на рік, але прийнята ініціатива під керівництвом США збільшує навантаження на підтримку, а також захищає допомогу від політичних зрушень по обидва боки Атлантики в рік численних виборів», — зазначило видання.

Водночас погашення кредиту залежатиме від того, як довго активи рф залишатимуться замороженими. Лідери G7 неодноразово стверджували, що активи будуть заблоковані до тих пір, доки росія не погодиться платити за відновлення України.

Нагадаємо

Радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван розповідав про те, що дискусії щодо $50 млрд для України досягли значного прогресу.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн повідомила, що перші 1,5 млрд євро доходів від заморожених російських активів буде переведено Україні вже в липні.

Україна намагається отримати інформацію про рахунки в бельгійському банку, на яких лежать гроші Центробанку рф, щоб надалі домогтися конфіскації цих коштів на свою користь. Йдеться про суму в 190 млрд євро.

США готові надати Україні кредит у розмірі $50 млрд, який буде погашатися прибутками від заморожених російських активів, якщо ЄС зможе продовжити санкції проти москви на невизначений термін.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 3

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tckgoblinu
tckgoblinu
13 червня 2024, 16:03
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Ой, це звісно добре, головне, щоб не крали наші законотворці, сподіваюся з боку США та ЄС буде максимальний контроль щодо витрат з цих коштів, тоді все буде ок.
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0
nitrolog
nitrolog
13 червня 2024, 16:41
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Не буде, ви досі бачили контроль?
наші «крадії в законі» намалюють на папері все що треба і дадуть звітність яка потрібна, хто буде перевіряти чи роботи не завищені і чи були виконані, ніхто
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0
Yaroslav TheRock
Yaroslav TheRock
13 червня 2024, 16:39
#
Русские должны страдать.
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