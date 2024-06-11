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11 червня 2024, 16:03

Перші гроші від росактивів Україна отримає у липні — фон дер Ляєн

Євросоюз надасть Україні у липні 1,5 млрд євро доходів від заморожених російських активів, 90% цієї суми піде на зброю. Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Євросоюз надасть Україні у липні 1,5 млрд євро доходів від заморожених російських активів, 90% цієї суми піде на зброю.

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На відкритті Ukraine Recovery Conference 2024 у Берліні вона нагадала, що заклик передати Україні активи російської федерації пролунав на торішній конференції з відновлення.

«І зараз ми робимо це можливим — відповідно до міжнародного законодавства і зберігаючи стабільність фінансових ринків. Близько 1,5 млрд євро від цих доходів будуть уже в липні доступні Україні», — сказала фон дер Ляєн.

10% із цих грошей скерують на реконструкцію та відновлення, решту — на захист України.

«Цього тижня на саміті Великої сімки ми будемо обговорювати те, як Україна ще швидше може отримати ще більшу користь від заморожених російських активів», — додала президентка Єврокомісії.

Лідери ЄС 21 березня погодилися конфіскувати більшу частину прибутку, отриманого від заморожених російських активів, і передати його Україні. За оцінками Єврокомісії, це принесе до 3 млрд євро на рік, або 15 млрд євро до 2027 року.

Верховний представник ЄС із питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель запропонував використати 90% доходів від заморожених російських активів на закупівлю зброї для української армії.

Джерело: Мінфін
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