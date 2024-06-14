НБУ презентував нові пам’ятні монети «Крапля життя» (фото)

У Всесвітній день донора крові Національний банк презентував нові пам’ятні монети «Крапля життя». Про це повідомляє пресслужба регулятора.

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Презентація монет відбулася в межах корпоративної донорської акції, під час якої працівники Нацбанку долучилися до збору запасів крові для лікарень та госпіталів.

Дизайн нових пам’ятних монет

На аверсі пам’ятних монет «Крапля життя» в центрі зображено об'ємну краплю крові, яку оточують схематичні фігури людей, з'єднаних рукостисканнями. Цей образ є свідченням благородної спільної мети — рятувати життя.

Від кожної фігури до центру кола рухаються стилізовані краплі крові, які символізують особистий внесок у донорство кожного небайдужого. Вгорі по центру розміщено малий Державний Герб України; написи: «УКРАЇНАˮ, номінал, графічний символ гривні ₴ та рік карбування.

На реверсі на дзеркальному тлі праворуч розташований напис «ЖИТТЯˮ, який стилізовано під систему для переливання крові з голкою. Цей елемент символізує процес забезпечення кров’ю судин, що зображені внизу ліворуч.

Стилізована крапля та напис «ЖИТТЯ» гармонійно поєднуються в назву монети — «Крапля життя». Фактура матового тла, на якому розміщені всі ці елементи, символізує велику потребу в донорстві під час війни.

Характеристики

Пам’ятні монети «Крапля життя» введені в обіг 14 червня 2024 року.

Монета з нейзильберу має номінал 5 грн, зі срібла — 10 грн.

Тираж — до 75 тис. та 5 тис. штук відповідно.

Де придбати

Придбати монети «Крапля життя» можна з 17 червня 2024 року в інтернет-магазині нумізматичної продукції Національного банку та банках-дистриб'юторах (Укргазбанк, Ощадбанк, Таскомбанк, Приватбанк, ПУМБ) в міру їх відвантаження банкнотно-монетним двором НБУ.

Інформація про реалізацію пам’ятних монет зі срібла буде опублікована на сайті інтернет-магазину НБУ.