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14 червня 2024, 18:02

У Києві дозволи на встановлення МАФів продаватимуть на Prozorro.Продажі

Депутати Київради проголосували за рішення, яке встановлює прозорі правила в роботі МАФів та дозволяє купувати право на торгівлі за допомогою Prozorro.Продажі. Про це повідомляє депутат Київради Дмитро Білоцерковець.

Депутати Київради проголосували за рішення, яке встановлює прозорі правила в роботі МАФів та дозволяє купувати право на торгівлі за допомогою Prozorro.
Фото: nrcu.gov.ua

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«Вчора Київська міська рада виправила помилки минулих скликань та ухвалила проєкт рішення, відповідно до якого право на торгівлю в МАФах визначатиметься на електронному аукціоні.», — повідомив Білоцерковець.

Зазначається, що нові правила позбавлять малий бізнес необхідності працювати через посередників, адже торги відбуватимуться через систему Prozorro.Продажі.

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Депутат повідомив, що переважна більшість МАФів в столиці належить великим мережевикам.

«З середини нульових вони здавали в оренду малому бізнесу кіоски, тому що через відсутність прозорих правил власне малий бізнес не міг брати участь у торгах і купити собі право на розміщення обʼєкта. А від міста вони постійно вимагали продовжувати їм договори без справедливих конкурсів», — додав Білоцерковець.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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