Депутати Київради проголосували за рішення, яке встановлює прозорі правила в роботі МАФів та дозволяє купувати право на торгівлі за допомогою Prozorro.Продажі. Про це повідомляє депутат Київради Дмитро Білоцерковець.
У Києві дозволи на встановлення МАФів продаватимуть на Prozorro.Продажі
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«Вчора Київська міська рада виправила помилки минулих скликань та ухвалила проєкт рішення, відповідно до якого право на торгівлю в МАФах визначатиметься на електронному аукціоні.», — повідомив Білоцерковець.
Зазначається, що нові правила позбавлять малий бізнес необхідності працювати через посередників, адже торги відбуватимуться через систему Prozorro.Продажі.
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Депутат повідомив, що переважна більшість МАФів в столиці належить великим мережевикам.
«З середини нульових вони здавали в оренду малому бізнесу кіоски, тому що через відсутність прозорих правил власне малий бізнес не міг брати участь у торгах і купити собі право на розміщення обʼєкта. А від міста вони постійно вимагали продовжувати їм договори без справедливих конкурсів», — додав Білоцерковець.
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