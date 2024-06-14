Агрохолдинг, що належить Саудівській Аравії, купує ще одну аграрну компанію в Україні

Український агрохолдинг «Контінентал Фармерз Груп», який належить саудівському фонду Salic UK, купує активи одеського агрохолдингу DMV Group. Дозвіл для завершення відповідної угоди Антимонопольний комітет надав 13 червня, повідомляє Liga.net.

► Читайте телеграмм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Зокрема, АМКУ надав дозвіл ТОВ « Агро Л В Лімітед» на безпосереднє придбання активів у вигляді єдиного майнового комплексу, що належить на праві власності ПСП «Ексім-Агро».

ТОВ « Агро Л В Лімітед» зареєстроване у селі Забужжя неподалік від Сокаля (Львівська область). Його єдиний засновник — ТОВ «Контінентал Фармерз Груп», що належить саудівській Salic.

ПСП «Ексім-Агро» — приватне підприємство Івана та Алевтини Дімових, які контролюють DMV Group. Компанія зареєстрована в селі Забари Одеської області, але група має активи й на заході України, зокрема у Львівські та Рівненській областях. За оцінками видання Latifundist, земельний банк DMV Group становить до 20 тис. га.

Нагадаємо

У 2018 році саудівський фонд Salic викупив більшість сільськогосподарських активів збанкрутілого агрохолдингу «Мрія», зокрема всі об'єкти інфраструктури, технічний парк, а також компанії, які володіють правом оренди земельного банку.

На той час саудівській компанії в Україні вже належав невеликий агрохолдинг CFG (Continental Farmers Group). Після придбання «Мрії» активи об'єднали під брендом «Контінентал Фармерз Груп».

Об'єднаний земельний банк в обробці «Континентал» складав 195 тис. га у чотирьох областях на Західній Україні.

Створена у 2011 році Salic займається забезпеченням продовольством населення Саудівської Аравії та належить Фонду державних інвестицій Королівства.