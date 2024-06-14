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14 червня 2024, 16:31

Агрохолдинг, що належить Саудівській Аравії, купує ще одну аграрну компанію в Україні

Український агрохолдинг «Контінентал Фармерз Груп», який належить саудівському фонду Salic UK, купує активи одеського агрохолдингу DMV Group. Дозвіл для завершення відповідної угоди Антимонопольний комітет надав 13 червня, повідомляє Liga.net.

Український агрохолдинг «Контінентал Фармерз Груп», який належить саудівському фонду Salic UK, купує активи одеського агрохолдингу DMV Group.
Фото: pixabay.com

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Зокрема, АМКУ надав дозвіл ТОВ «Агро Л В Лімітед» на безпосереднє придбання активів у вигляді єдиного майнового комплексу, що належить на праві власності ПСП «Ексім-Агро».

ТОВ «Агро Л В Лімітед» зареєстроване у селі Забужжя неподалік від Сокаля (Львівська область). Його єдиний засновник — ТОВ «Контінентал Фармерз Груп», що належить саудівській Salic.

ПСП «Ексім-Агро» — приватне підприємство Івана та Алевтини Дімових, які контролюють DMV Group. Компанія зареєстрована в селі Забари Одеської області, але група має активи й на заході України, зокрема у Львівські та Рівненській областях. За оцінками видання Latifundist, земельний банк DMV Group становить до 20 тис. га.

Нагадаємо

У 2018 році саудівський фонд Salic викупив більшість сільськогосподарських активів збанкрутілого агрохолдингу «Мрія», зокрема всі об'єкти інфраструктури, технічний парк, а також компанії, які володіють правом оренди земельного банку.

На той час саудівській компанії в Україні вже належав невеликий агрохолдинг CFG (Continental Farmers Group). Після придбання «Мрії» активи об'єднали під брендом «Контінентал Фармерз Груп».

Об'єднаний земельний банк в обробці «Континентал» складав 195 тис. га у чотирьох областях на Західній Україні.

Створена у 2011 році Salic займається забезпеченням продовольством населення Саудівської Аравії та належить Фонду державних інвестицій Королівства.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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