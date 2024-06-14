Укрпошта почала встановлювати контейнерні відділення (фото)

Укрпошта встановила перше відділення контейнерного типу у Харківській області. Про це повідомив керівник компанії Ігор Смілянський.

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«Це „швидке“ відділення на Харківщині вже виконує свою роль, але ми хочемо ще обкатати всі плюси та мінуси, щоб вже вийти на масове впровадження, бо, на жаль, є де», — зазначив голова Укрпошти.

Він не назвав локацію відділення контейнерного типу через заходи безпеки, проте заявив, що воно зроблене в Україні і компанія наразі випробовує його на заміну знищених росією відділень.