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13 червня 2024, 16:25

Скільки українців у Польщі живуть за гроші з України (дослідження)

60% українців у Польщі не користувалися грошима, заробленими в Україні протягом останнього року. 27% мали власні заощадження, які витрачали у Польщі. 10% користувалися грошима родини, 3% мали віддалену роботу в Україні. Про це свідчать результати опитування аналітичного центру міжнародної агенції з працевлаштування Gremi Personal.

60% українців у Польщі не користувалися грошима, заробленими в Україні протягом останнього року. 27% мали власні заощадження, які витрачали у Польщі. 10% користувалися грошима родини, 3% мали віддалену роботу в Україні.
Фото:depositphotos

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Звідки кошти

Тих, хто протягом останніх 12 місяців, користувався грошима, заробленими в Україні, — 40%. Серед них 53% кажуть, що сума їхніх щомісячних витрат змінилася, 47% не змінили свої витрати.

Як змінилися витрати

Серед тих, хто змінив суму витрат у Польщі, 20% кажуть, що це пов’язано з появою роботи у Польщі. 15% зізналися, що закінчилися гроші, зароблені в України. 4% втратили віддалену роботу в Україні та 4% сказали, що родичі припинили підтримку. Найбільше тих, хто не вказує причину — 57%.

«Яким був ваш статус на момент влаштування на роботу у Польщі?» — так звучало останнє питання в опитуванні.

38% вже працювали за наймом у Польщі,18% тимчасово не працювали, але шукали роботу, 9% — студенти або учні, 3% працювали віддалено, 2% вели домашнє господарство, 26% мали інший статус.

В агенції звертають увагу на той факт, що 60% українських громадян не користуються грошима, які заробили в Україні. Це, ймовірно, свідчить про те, вони вже пристосувалися до життя у Польщі і на тлі продовження програми захисту біженців поки що не планують повертатися.

Джерело: Мінфін
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