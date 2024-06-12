Приватбанк пропонує підприємцям продавати товари у розстрочку через Telegram-бота

Підприємці тепер можуть продавати товари у розстрочку через Telegram-бота від Приватбанку . Про це повідомляє пресслужба фінустанови.

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Щоб скористатися послугою «Оплата частинами», не обов'язково мати фізичний POS-термінал банку чи підключати сервіс інтернет еквайрингу, чи інтеграцію з сервісом.

Підприємці-клієнти Приватбанку можуть виставити миттєвий рахунок клієнту прямо з комп'ютера чи смартфона продавця через Telegram-бота. Покупець здійснює покупку в межах доступного йому ліміту кредитування, підтвердженого банком, а оплачує рахунок за допомогою Приват24.