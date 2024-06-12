Mastercard відмовиться від ручного введення номеру карти при онлайн-платежах

Mastercard оголосили про свою мету досягти 100% токенізації електронної комерції в Європі до кінця десятиліття. Починаючи з 2030 року, згідно з планом Mastercard , європейцям більше не доведеться вводити номер картки вручну під час оплати онлайн незалежно від того, яку платформу чи пристрій вони використовують. Про це повідомляє пресслужба компанії.

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Токенізація замінює 16−19-значний номер на платіжній картці безпечним токеном, що зменшує імовірність платіжного шахрайства і покращує показники схвалення транзакцій. Платіжні ключі доступу використовують біометричну аутентифікацію на основі мобільних пристроїв для усунення паролів і одноразових кодів.

Служба токенізації Mastercard, запроваджена у 2014 році, сьогодні захищає 25% усіх транзакцій електронної комерції у світі, а її впровадження прискорюється на 50% щороку.