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12 червня 2024, 12:57

Mastercard відмовиться від ручного введення номеру карти при онлайн-платежах

Mastercard оголосили про свою мету досягти 100% токенізації електронної комерції в Європі до кінця десятиліття. Починаючи з 2030 року, згідно з планом Mastercard, європейцям більше не доведеться вводити номер картки вручну під час оплати онлайн незалежно від того, яку платформу чи пристрій вони використовують. Про це повідомляє пресслужба компанії.

Mastercard оголосили про свою мету досягти 100% токенізації електронної комерції в Європі до кінця десятиліття.

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Токенізація замінює 16−19-значний номер на платіжній картці безпечним токеном, що зменшує імовірність платіжного шахрайства і покращує показники схвалення транзакцій. Платіжні ключі доступу використовують біометричну аутентифікацію на основі мобільних пристроїв для усунення паролів і одноразових кодів.

Служба токенізації Mastercard, запроваджена у 2014 році, сьогодні захищає 25% усіх транзакцій електронної комерції у світі, а її впровадження прискорюється на 50% щороку.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Qwerty1999
Qwerty1999
12 червня 2024, 13:03
#
Давно пора.
Можно не тянуть до 2030, а закрыть вопрос до 2025
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