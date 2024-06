Американський Bank of New York Mellon змінить назву на BNY

Найбільший американський банк Bank of New York Mellon буде офіційно перейменований на BNY. Як повідомляє агентство Reuters, про це співробітникам банку у листі повідомив його директор Робін Він у вівторок, 11 червня.

► Читайте «Мінфін» у Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Що відомо

Ребрендинг BNY стане першим з моменту його реорганізації у BNY Mellon 17 років тому (тоді Bank of New York об'єднався з Mellon Financial Corporation, утворивши Bank of New York Mellon). Як зазначає агентство, багато банків Уолл-стріт почали слідувати тенденції до стислості після того, як «десятиліття злиття та поглинання призвели до появи все більш довгих назв».

BNY також представив новий логотип у вигляді стрілки, який передуватиме назві, написаній великими літерами і скороченням у фінансових колах, що вже стало широко використовуваним. Деякі підрозділи банку також будуть перейменовані: BNY Investments, BNY Wealth і BNY Pershing.

Нагадаємо

Bank of New York Mellon був заснований ще до підписання конституції США — в 1784 як Bank of New York. Це робить його одним із найстаріших банків у Сполучених Штатах. Ініціатором створення банку був Олександр Гамільтон, один із батьків-засновників США та перший міністр фінансів країни. Банк виконує роль депозитарію для інших фінансових організацій, з моменту його створення активи зросли до $48,8 трлн.

За останні 10−15 років багато інших західних банків теж змінили свої імена на більш короткі.

Наприклад, незважаючи на офіційну назву JPMorgan Chase & Co., банк найчастіше використовує скорочене JPMorgan. Швейцарський Credit Suisse Group AG, німецький Deutsche Bank та британський Barclays Bank також більш відомі під скороченими версіями своїх повних назв.