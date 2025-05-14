Рада ФРС занепокоєна через ризик стейблкойнів для банків

Консультативна рада депозитарних установ (CDIAC) при Федеральній резервній системі попередила, що стейблкойни, випущені небанківськими установами, можуть призвести до відтоку депозитів із банків і скорочення кредитів. Про це пише Crypto Slate.

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Загроза для депозитів

Члени CDIAC на засіданні 10 квітня зазначили, що стейблкойни можуть відтягувати депозити з банків, подібно до відтоку коштів у грошові ринкові фонди наприкінці 20 століття. Це може вплинути на банки у питанні кредитування бізнесу та домогосподарств.

Порівняння з CBDC

Рада пов’язала ризики стейблкойнів із цифровими валютами центральних банків (CBDC). На попередніх зустрічах CDIAC уже попереджала, що CBDC можуть зменшувати банківські депозити. Тепер вони зазначили, що приватні стейблкойни також створюють конкуренцію для банків, не підпадаючи під аналогічний регуляторний нагляд чи вимоги до ліквідності.

Вплив на кредитування

Через асиметричний ризик банки можуть скоротити кредитування, особливо для малого бізнесу та позичальників із громад, які залежать від місцевих банків.

CDIAC закликала регуляторів включити стейблкойни до рамок нагляду за фінансовою стабільністю, захистом споживачів і системними ризиками. Вони наголосили, що неконтрольований випуск стейблкойнів небанківськими установами послаблює фінансування регульованих банків і може дестабілізувати кредитування.