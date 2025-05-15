Банк JPMorgan провів першу трансакцію на публічному блокчейні

Банк JPMorgan провів свою першу транзакцію у публічному блокчейні. Угода відбулася за участі проєктів Chainlink та Ondo Finance, повідомляє Fortune .

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Деталі

У травні 2025 року блокчейн-підрозділ банку Kinexys ініціював переказ коштів між двома рахунками у приватній мережі JPMorgan. Це було зроблено для купівлі токенізованих казначейських облігацій у публічній мережі Ondo. Для здійснення транзакції банк використав Chainlink, йдеться в заяві.

За словами Неллі Зальцман, керівниці платіжних рішень у Kinexys, банк сформував повноцінну інфраструктуру для таких операцій. Співзасновник Chainlink Сергій Назаров підтвердив, що ініціатива вже на шляху до повноцінного запуску, а не є черговим «доказом концепції».

Керівник напряму токенізації в Chainlink Labs Колін Каннінгем підкреслив, що транзакція JPMorgan стала «першим випадком, коли глобальний банк підключив свою основну платіжну інфраструктуру до публічного блокчейну».

«Це фундаментальний крок до майбутнього, в якому реальні активи — зокрема держоблігації США — зможуть вільно переміщатися між державними та приватними мережами», — зазначив Каннінгем.