ЄІБ надасть до 35 мільйонів євро для кредитування українського бізнесу через два держбанки

Уряд залучить до 35 млн євро від Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) для кредитування малого й середнього бізнесу через два державні банки. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

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За його словами, перше прийняте рішення передбачає надходження до 20 млн євро від ЄІБ для підтримки середньо- та довгострокових кредитів через державний Приватбанк.

Згідно з другим рішенням, планується залучення через ЄІБ до 15 млн євро на кредитування малого і середнього бізнесу через державний Укрексімбанк.

«Таким чином даємо нашим підприємцям ресурс для розвитку, інвестицій та зростання», — підкреслив глава уряду.

Також він додав, що за програмою єРобота видано понад 25 тисяч мікрогрантів на розвиток власної справи, що сприятиме створенню понад 46 тисяч робочих місць для економіки. Крім того, близько 1 600 грантів отримають ветерани та їхні рідні.