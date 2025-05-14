«Залізний купол» від ARX: 20 млн грн виплат за двома страховими подіями в одному бізнес-центрі

Цього року один зі столичних бізнес-центрів зазнав ушкоджень унаслідок ракетних обстрілів — у лютому та квітні. Завдяки полісу страхування воєнних ризиків за програмою « Залізний купол », клієнт ARX оперативно отримав компенсацію загальною сумою 20 млн грн.

Зокрема, друга виплата — на суму майже 14 млн грн — була врегульована менш ніж за три тижні. Це дасть змогу клієнту без зволікань розпочати відновлювальні роботи та мінімізувати перерву в діяльності.

«Бізнес-центр був застрахований з лімітом відповідальності, тож ми усвідомлюємо, що ця виплата не покриває повністю витрати на відновлення. Водночас швидкість врегулювання дозволяє клієнту зменшити фінансові втрати та стабілізувати операційні процеси», — коментує Максим Межебицький, перший заступник голови правління ARX.

З огляду на масштаб воєнних ризиків, ARX пропонує своїм клієнтам розширені програми страхового захисту:

— Покриття до 100 млн грн (еквівалент $2,5 млн) на один об'єкт у партнерстві з Американською корпорацією з фінансування міжнародного розвитку (DFC).



— Покриття до $50 млн на один об'єкт у партнерстві з Lloyd’s (Лондон).

Програми страхування від воєнних ризиків в ARX охоплюють пошкодження нерухомості, виробничих потужностей, офісів та інших активів, спричинені ракетними ударами, атаками дронів або їх уламками.