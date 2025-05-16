Частка проблемних кредитів в Україні може знизитися до 27-25% у 2025 році

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
16 травня 2025, 13:05

Частка проблемних кредитів в Україні може знизитися до 27-25% у 2025 році

Частка непрацюючих кредитів (NPL) у банківському секторі України за перші три місяці 2025 року зменшилася до 28,6%, що на 1,7 в. п. нижче, ніж на початку року, і на 8,8 в. п. нижче, ніж на початку 2024 року (37,4%). Про це пише Ліга з посиланням на дані НБУ.

Частка непрацюючих кредитів (NPL) у банківському секторі України за перші три місяці 2025 року зменшилася до 28,6%, що на 1,7 в.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Прогноз на 2025 рік

Юрій Пінчук, партнер і заступник керівника практики з NPL та Due Diligence адвокатського об'єднання Investment Lawyer Group, вважає, що за збереження нинішніх економічних тенденцій частка NPL може впасти до 27−25% до кінця 2025 року.

Динаміка NPL

До вторгнення рф частка NPL скорочувалася з 55% у 2018 році до 27% на 1 березня 2022 року, але у травні 2023 року досягла піку — 39,3%. «Українським банкам дійсно вдалося суттєво зменшити частку проблемних кредитів», — зазначив Пінчук. Основний метод — списання безнадійних боргів.

Проблемні галузі

Найбільша частка NPL (37% на 1 квітня 2025 року) зосереджена в корпоративному секторі, зокрема в будівництві, нерухомості та промисловості. У фізичних осіб показник нижчий — 14,3% завдяки кращій фінансовій дисципліні.

Державні банки

У державних банках частка NPL на 1 квітня склала 41,1%, що на 1,9 в. п. менше, ніж на початку року, попри значні списання у 2024 році. «На 2025 рік очікується, що державні банки активніше застосовуватимуть механізм продажу прав вимоги за проблемними кредитами, що прямо рекомендується НБУ як один із найефективніших способів очищення балансів. Успішна реалізація цієї стратегії можлива за умови усунення адміністративних бар'єрів і забезпечення прозорих процедур», — прогнозує Пінчук.

Кредити онлайн

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 6 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами