Частка проблемних кредитів в Україні може знизитися до 27-25% у 2025 році

Частка непрацюючих кредитів (NPL) у банківському секторі України за перші три місяці 2025 року зменшилася до 28,6%, що на 1,7 в. п. нижче, ніж на початку року, і на 8,8 в. п. нижче, ніж на початку 2024 року (37,4%). Про це пише Ліга з посиланням на дані НБУ .

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Прогноз на 2025 рік

Юрій Пінчук, партнер і заступник керівника практики з NPL та Due Diligence адвокатського об'єднання Investment Lawyer Group, вважає, що за збереження нинішніх економічних тенденцій частка NPL може впасти до 27−25% до кінця 2025 року.

Динаміка NPL

До вторгнення рф частка NPL скорочувалася з 55% у 2018 році до 27% на 1 березня 2022 року, але у травні 2023 року досягла піку — 39,3%. «Українським банкам дійсно вдалося суттєво зменшити частку проблемних кредитів», — зазначив Пінчук. Основний метод — списання безнадійних боргів.

Проблемні галузі

Найбільша частка NPL (37% на 1 квітня 2025 року) зосереджена в корпоративному секторі, зокрема в будівництві, нерухомості та промисловості. У фізичних осіб показник нижчий — 14,3% завдяки кращій фінансовій дисципліні.

Державні банки

У державних банках частка NPL на 1 квітня склала 41,1%, що на 1,9 в. п. менше, ніж на початку року, попри значні списання у 2024 році. «На 2025 рік очікується, що державні банки активніше застосовуватимуть механізм продажу прав вимоги за проблемними кредитами, що прямо рекомендується НБУ як один із найефективніших способів очищення балансів. Успішна реалізація цієї стратегії можлива за умови усунення адміністративних бар'єрів і забезпечення прозорих процедур», — прогнозує Пінчук.