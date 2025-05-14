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14 травня 2025, 19:32

Пом’якшення лімітів на P2P-перекази можливе після створення реєстру дропів — НАБУ

Українські банки можуть послабити обмеження на P2P-перекази, встановлені Меморандумом про прозорість ринку платіжних послуг, якщо з’явиться реєстр дропів і автоматизована верифікація доходів клієнтів, повідомив заступник виконавчого директора Незалежної асоціації банків України (НАБУ) Дмитро Глінський. Про це пише Інтерфакс-Україна.

Українські банки можуть послабити обмеження на P2P-перекази, встановлені Меморандумом про прозорість ринку платіжних послуг, якщо з’явиться реєстр дропів і автоматизована верифікація доходів клієнтів, повідомив заступник виконавчого директора Незалежної асоціації банків України (НАБУ) Дмитро Глінський.

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Умови для змін

«Наразі ця тема не обговорювалась. Але якщо у майбутньому будуть запроваджені ефективні інструменти для протидії явищу дропів, зокрема відповідний реєстр та механізми автоматизованої верифікації банками доходів своїх клієнтів, потреба в уніфікованих лімітах може зникнути сама собою», — пояснив Глінський.

Підхід банків

За словами Глінського, банки використовують ризик-орієнтований підхід: клієнти з підтвердженими доходами можуть вільно здійснювати операції, а обмеження стосуються лише транзакцій із підвищеним ризиком.

Роль Меморандуму

Меморандум, підписаний у грудні, дозволив Нацбанку не продовжувати нормативні обмеження. Документ із 1 лютого 2025 року встановив добровільні ліміти: 50 тис. грн на місяць для клієнтів із високим ризиком без підтверджених доходів, 150 тис. грн — для клієнтів із середнім і низьким ризиком, а з 1 червня цей ліміт знизять до 100 тис. грн.

Скасування обмежень НБУ

З 1 квітня 2025 року Національний банк України скасував тимчасові обмеження, які діяли з 1 жовтня 2024 року, на вихідні перекази між рахунками фізичних осіб у межах одного банку на рахунки в інших банках. Ліміт становив 150 тис. грн на місяць для всіх типів переказів — P2P і C2C.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 4

+
0
Bogdan Suvorov
Bogdan Suvorov
14 травня 2025, 20:51
#
Реєстр дропів та автоматизована верифікація доходів клієнтів є ключовими передумовами для можливого скасування обмежень на P2P-перекази в українських банках. Наразі банки використовують ризик-орієнтований підхід, встановлюючи різні ліміти для клієнтів залежно від рівня ризику та підтвердження доходів. Меморандум про прозорість ринку платіжних послуг фактично замінив нормативні обмеження НБУ добровільними лімітами для банків, які вже діють з лютого 2025 року.
+
+7
Три літри
Три літри
14 травня 2025, 20:56
#
Реєстр дропів та автоматизована верифікація доходів клієнтів є ключовими передумовами для можливого скасування обмежень на P2P-перекази в українських банках.

Можно просто відмовитись від П2П переказів, не така це нагайна потреба.
+
+22
Qwerty1999
Qwerty1999
14 травня 2025, 21:12
#
«банки використовують ризик-орієнтований підхід…»

и поэтому рядовым клиентам днём отказывают в увеличении кредитных лимитов,
иногда блокируя даже пополение мобильного телефона украинского провайдера
с формулировкой про финансирование тероризма, зато мошенникам без проблем
подымают кредитные лимиты ночью и позволяют всего за пару минут несколькими
транзакциями без блокировок и подтверждений вывести все кредитные средства…
+
0
Три літри
Три літри
14 травня 2025, 21:36
#
Це мені нагадує те як ютуб борется за поганою поведінкою в коментарях.

Достатньо зайти в коментарі до якогось відео відомого англомовного медіа і вжити в коментарі слова kill, stupid чи щось з того роду — як миттево прилітає добовий бан.

При цьому в коментарях, особливо на розкручених каналах, постійно пасутся секс-боти які розміщають сотні коментарів тільки під одним відео з одним і тим же текстом.

До слова що на ютубі, що в банках людина ніколи не дізнається яка реальна причина «покарань»: бо що ютуб, що банки не хочуть цю причину називати і також що ютуб, що банки не проводять ніякої роз'яснувальної роботи пояснюючи як робити не треба. Все «не треба» клієнта вираховують спираючись на власний досвід чи досвід інших клієнтів.
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