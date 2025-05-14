Українські банки можуть послабити обмеження на P2P-перекази, встановлені Меморандумом про прозорість ринку платіжних послуг, якщо з’явиться реєстр дропів і автоматизована верифікація доходів клієнтів, повідомив заступник виконавчого директора Незалежної асоціації банків України (НАБУ) Дмитро Глінський. Про це пише Інтерфакс-Україна.
Пом’якшення лімітів на P2P-перекази можливе після створення реєстру дропів — НАБУ
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Умови для змін
«Наразі ця тема не обговорювалась. Але якщо у майбутньому будуть запроваджені ефективні інструменти для протидії явищу дропів, зокрема відповідний реєстр та механізми автоматизованої верифікації банками доходів своїх клієнтів, потреба в уніфікованих лімітах може зникнути сама собою», — пояснив Глінський.
Підхід банків
За словами Глінського, банки використовують ризик-орієнтований підхід: клієнти з підтвердженими доходами можуть вільно здійснювати операції, а обмеження стосуються лише транзакцій із підвищеним ризиком.
Роль Меморандуму
Меморандум, підписаний у грудні, дозволив Нацбанку не продовжувати нормативні обмеження. Документ із 1 лютого 2025 року встановив добровільні ліміти: 50 тис. грн на місяць для клієнтів із високим ризиком без підтверджених доходів, 150 тис. грн — для клієнтів із середнім і низьким ризиком, а з 1 червня цей ліміт знизять до 100 тис. грн.
Скасування обмежень НБУ
З 1 квітня 2025 року Національний банк України скасував тимчасові обмеження, які діяли з 1 жовтня 2024 року, на вихідні перекази між рахунками фізичних осіб у межах одного банку на рахунки в інших банках. Ліміт становив 150 тис. грн на місяць для всіх типів переказів — P2P і C2C.
Коментарі - 4
Можно просто відмовитись від П2П переказів, не така це нагайна потреба.
и поэтому рядовым клиентам днём отказывают в увеличении кредитных лимитов,
иногда блокируя даже пополение мобильного телефона украинского провайдера
с формулировкой про финансирование тероризма, зато мошенникам без проблем
подымают кредитные лимиты ночью и позволяют всего за пару минут несколькими
транзакциями без блокировок и подтверждений вывести все кредитные средства…
Достатньо зайти в коментарі до якогось відео відомого англомовного медіа і вжити в коментарі слова kill, stupid чи щось з того роду — як миттево прилітає добовий бан.
При цьому в коментарях, особливо на розкручених каналах, постійно пасутся секс-боти які розміщають сотні коментарів тільки під одним відео з одним і тим же текстом.
До слова що на ютубі, що в банках людина ніколи не дізнається яка реальна причина «покарань»: бо що ютуб, що банки не хочуть цю причину називати і також що ютуб, що банки не проводять ніякої роз'яснувальної роботи пояснюючи як робити не треба. Все «не треба» клієнта вираховують спираючись на власний досвід чи досвід інших клієнтів.