Пом’якшення лімітів на P2P-перекази можливе після створення реєстру дропів — НАБУ

Українські банки можуть послабити обмеження на P2P-перекази, встановлені Меморандумом про прозорість ринку платіжних послуг, якщо з’явиться реєстр дропів і автоматизована верифікація доходів клієнтів, повідомив заступник виконавчого директора Незалежної асоціації банків України (НАБУ) Дмитро Глінський. Про це пише Інтерфакс-Україна.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Умови для змін

«Наразі ця тема не обговорювалась. Але якщо у майбутньому будуть запроваджені ефективні інструменти для протидії явищу дропів, зокрема відповідний реєстр та механізми автоматизованої верифікації банками доходів своїх клієнтів, потреба в уніфікованих лімітах може зникнути сама собою», — пояснив Глінський.

Підхід банків

За словами Глінського, банки використовують ризик-орієнтований підхід: клієнти з підтвердженими доходами можуть вільно здійснювати операції, а обмеження стосуються лише транзакцій із підвищеним ризиком.

Роль Меморандуму

Меморандум, підписаний у грудні, дозволив Нацбанку не продовжувати нормативні обмеження. Документ із 1 лютого 2025 року встановив добровільні ліміти: 50 тис. грн на місяць для клієнтів із високим ризиком без підтверджених доходів, 150 тис. грн — для клієнтів із середнім і низьким ризиком, а з 1 червня цей ліміт знизять до 100 тис. грн.

Скасування обмежень НБУ

З 1 квітня 2025 року Національний банк України скасував тимчасові обмеження, які діяли з 1 жовтня 2024 року, на вихідні перекази між рахунками фізичних осіб у межах одного банку на рахунки в інших банках. Ліміт становив 150 тис. грн на місяць для всіх типів переказів — P2P і C2C.