США готові скасувати банківські правила, запроваджені після кризи 2008 року

Влада США готується оголосити про значне зниження вимог до банківського капіталу, що стане однією з найбільших змін за останнє десятиліття. Це є частиною процесу дерегулювання, який проводить адміністрація президента Дональда Трампа. Про це пише FT.

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Деталі

За інформацією, отриманою від джерел, знайомих із ситуацією, найближчими місяцями регулюючі органи планують знизити коефіцієнт додаткового кредитного плеча.

Це вимагає від великих банків мати певну суму високоякісного капіталу, яка повинна відповідати загальній частці позикових коштів. У цю суму включаються різні активи, такі як кредити, а також позабалансові ризики, наприклад, деривативи.

Це правило було запроваджено у 2014 році у рамках масштабних реформ, проведених після фінансової кризи 2008−2009 років.

Банківські лобісти тривалий час виступали проти цього правила, стверджуючи, що воно карає кредиторів за володіння навіть низькоризиковими активами, такими як казначейські облігації США. Вони також заявляли, що це заважає їм сприяти торгівлі на ринку державного боргу, який оцінюється в 29 трильйонів доларів, та послаблює їхню здатність надавати кредити.

«Покарання банків за володіння активами з низьким рівнем ризику, такими як казначейські облігації, підриває їхню здатність підтримувати ліквідність ринку під час стресу, коли вона найбільш потрібна», — зазначив Грег Баєр, виконавчий директор лобістської групи Bank Policy Institute.

«Регулюючі органи повинні діяти зараз, а не чекати наступної події», — додав він.

Лобісти очікують, що регулюючі органи представлять свої пропозиції щодо реформування до літа.

Передбачуване послаблення правил щодо капіталу відбувається в той час, коли адміністрація Трампа скорочує регулювання у всіх сферах, від екологічної політики до вимог розкриття фінансової інформації.

Проте критики висловлюють побоювання щодо зниження вимог до банківського капіталу в поточній ситуації з огляду на нещодавню волатильність ринку та політичні потрясіння при адміністрації президента Дональда Трампа.

«Враховуючи ситуацію в світі, існують всілякі ризики, у тому числі для американських банків, пов'язані з роллю долара та напрямом розвитку економіки. Зараз не найкращий час для ослаблення вимог до капіталу», — вважає Ніколя Верон, старший науковий співробітник Інституту міжнародної економіки Петерсона.

На думку аналітиків, зниження SLR стане благом для казначейського ринку і потенційно допоможе адміністрації Трампа досягти своєї мети зниження вартості запозичень, дозволивши банкам купувати більше державного боргу.

Це також спонукає банки почати відігравати більш важливу роль у торгівлі казначейськими облігаціями після того, як галузь поступилася місцем високочастотним трейдерам і хедж-фондам внаслідок правил, введених після фінансової кризи.

Провідні політики США підтримують ідею пом'якшення правила SLR.

Скотт Бессінт, міністр фінансів США, заявив минулого тижня, що така реформа є «пріоритетним завданням» для основних банківських регуляторів — Федеральної резервної системи, Управління валютного контролера та Федеральної корпорації страхування вкладів.

Голова ФРС Джей Пауелл також висловив свою підтримку цій ідеї. У лютому він заявив: «Нам потрібно працювати над структурою ринку казначейських облігацій, і частиною цього рішення може бути, і я думаю, що буде, зниження коефіцієнта додаткового кредитного плеча».

В даний час восьми найбільшим банкам США необхідно мати так званий капітал першого рівня — звичайні акції, нерозподілений прибуток та інші активи, які насамперед покривають збитки — у розмірі не менше ніж 5% від їхнього загального кредитного плеча.

До найбільших європейських, китайських, канадських та японських банків пред'являються нижчі вимоги: для більшості з них потрібний капітал у розмірі від 3,5 до 4,25% від загальної суми активів.

Лобісти банків сподіваються, що США приведуть свої вимоги до коефіцієнта кредитного плеча у відповідність до міжнародних стандартів.

Інший варіант, який розглядають регулюючі органи, — виключити активи з низьким рівнем ризику, такі як казначейські облігації та депозити в центральних банках, з розрахунку коефіцієнта кредитного плеча, як це тимчасово відбулося протягом року під час пандемії. Аналітики Autonomous нещодавно підрахували, що повторне введення цього виключення звільнить близько 2 трлн доларів на балансах великих кредиторів США.

Однак це зробить США міжнародною аномалією, і регулюючі органи в Європі стурбовані тим, що це може спонукати кредиторів вимагати аналогічного звільнення від податків на вкладення суверенного боргу єврозони та казначейських облігацій Великобританії.

Більшість банків США більшою мірою обмежені іншими правилами, такими як стрес-тести Федеральної резервної системи та вимоги до капіталу з урахуванням ризиків, які можуть обмежити їхню вигоду від реформи SLR. Аналітики Morgan Stanley нещодавно підрахували, що тільки State Street по-справжньому «обмежена» SLR.

«Приведення правил США у відповідність з міжнародними стандартами дало б великим банкам більше можливостей для збільшення капіталу, ніж виключення казначейських облігацій і депозитів центральних банків з розрахунків додаткового коефіцієнта кредитного плеча», — сказав Шон Кемпбелл, головний економіст лобістської групи найбільших США Financial Services Forum, що представляє вісім.