Гетманцев збиратиме комітет щодо проблеми безвідсоткових кредитів для військових

Голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев буде ініціювати засідання щодо розв'язання проблеми кредитування військових. Про це народний депутат написав на своїй сторінці в Telegram.

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Проблему визнали

«Питають про безвідсоткові кредити військовим, у видачі яких банки відмовляють військовим, обнулюючи їх карткові кредитні ліміти. Дійсно така проблема є. І це добре, що вона набула розголосу», — пише Гетманцев.

Річ у тому, що банки відмовляють військовим у видачі кредитів, оскільки вони мають пільгу, яка дозволяє не сплачувати відсотки за кредитом. У такому разі фінустанова отримує збитки, оскільки держава не компенсує втрати банкам.

Пільга не розповсюджується на іпотеку, кредити на авто та на енергозберігаюче обладнання.

Гетаманцев підкреслює, що норма стосовно надання пільги була ухвалена у 2014 році й потребує змін.

«Чому тільки зараз вона набула розголосу — сказати важко. Кожен банк вирішував це питання в індивідуальному порядку. Але так, така практика із відмовами була і раніше», — розповідає народний депутат.

Як розв'язати проблему

Гетманцев наголосив, що це неприйнятна історія, яку політики соромляться підіймати. «Але вважаю, в умовах війни ще більш неприйнятним стягувати із військовослужбовців, які нас всіх захищають, штрафи, пені й проценти за користування кредитом, принаймні під час воєнного стану та мобілізації».

Голова Комітету вважає, що уряд мав би передбачити відповідну бюджетну програму компенсації банкам (по аналогії з тим, як їм зараз компенсують ставку за програмою «5−7−9»).

«Однак я розумію й уряд, який обмежений у коштах, і все, що ми збираємо як податки, в тому числі як податки на банки, яким підвищили податок на прибуток, йде на національну оборону і безпеку».

«Я також розумію і банки, які на певному етапі почали відмовлятись не просто видавати безвідсоткові кредити, а й взагалі відкривати кредитні ліміти військовим. Їм треба і норму закону виконати, і думати як повертати депозити, за якими вони сплачують відсотки».

У кінці свого допису Гетманцев заявив, що буде ініціювати засідання комітету для розгляду цього питання.

Передісторія

Раніше monobank пояснив, чому обнуляє кредитні ліміти військовим.

Співзасновник фінтеху Олег Гороховський написав, що monobank виконує закон, який забороняє нараховувати відсотки та штрафи військовим:

«Якщо клієнт звертається й просить застосувати норму закону — ми негайно це робимо». Проте банк не може видавати нові кредити без відсотків, оскільки немає безкоштовних депозитів. Він додав: «Мені дуже шкода. Я б із задоволенням узагалі пробачив усі кредити військовим, але тоді нам не буде чим повернути вкладникам їхні депозити».