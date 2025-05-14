Торговельна війна з США призвела до падіння кредитування в Китаї на 61%

У Китаї обсяг нового кредитування у квітні 2025 року знизився на 61% порівняно з минулим роком через загострення торговельної війни зі США, що послабило ділову довіру. Про це пише Bloomberg.

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Обсяги кредитів

За даними Народного банку Китаю, фінансові установи надали лише 285 млрд юанів ($40 млрд) нових кредитів, що є найнижчим показником із липня. Аналітики очікували 700 млрд юанів.

Загальне фінансування

Сукупне фінансування склало 1,2 трлн юанів, що нижче прогнозованих 1,4 трлн юанів. Корпоративні кредити на середній і довгий термін зменшилися на 40%, до 250 млрд юанів.

Іпотечний ринок

Обсяг погашених іпотечних кредитів перевищив нові позики, що вказує на тривалий спад у сфері нерухомості.

Заходи центробанку

Народний банк Китаю знизив ставки і нормативи резервування, щоб додати в економіку 2,1 трлн юанів. Однак аналітики висловлюють сумніви щодо ефективності цих заходів.