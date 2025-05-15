Фонд гарантування вкладів у квітні виплатив вкладникам 2,4 млн грн відшкодування

Протягом квітня 2025 року Фонд гарантування вкладів фізичних осіб виплатив вкладникам банків, що ліквідуються, 2,4 млн грн гарантованого відшкодування. Про це повідомляє пресслужба Фонду.

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Виплати вкладникам

Загалом від початку заснування Фонду сума виплат гарантованого відшкодування склала 104,9 млрд грн, відшкодування отримали 96% вкладників банків.

Зазначимо, що виплату гарантованого відшкодування Фонд здійснює виключно з власних ресурсів. На 1 травня 2025 року кошти Фонду складали 49,4 млрд грн.