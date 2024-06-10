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10 червня 2024, 15:45

Від початку великої війни банки видали бізнесу пільгових кредитів на 220 млрд

З початку дії воєнного стану в Україні в межах державної програми «Доступні кредити 5−7−9%» підприємці отримали від банків 55 128 кредитів на 219,9 млрд грн. Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

З початку дії воєнного стану в Україні в межах державної програми «Доступні кредити 5−7-9%» підприємці отримали від банків 55 128 кредитів на 219,9 млрд грн.

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З них станом на 10 червня підприємці залучали:

  • 19,48 млрд грн — на інвестиційні цілі;
  • 61,57 млрд грн — на фінансування оборотного капіталу;
  • 38,56 млрд грн — кредити для сільськогосподарських товаровиробників;
  • 16,06 млрд грн — на переробку сільськогосподарської продукції;
  • 57,36 млрд грн — на антивоєнні цілі;
  • 13,54 млрд грн — кредитування в зоні високого воєнного ризику.

З початку цього року за програмою підприємці отримали 10 986 кредитів на 42,6 млрд грн. Зокрема, за останній тиждень 452 пільгові кредити на 1,3 млрд грн.

Загалом з моменту старту програми банки підписали 89 950 кредитних договорів на 309,5 млрд грн, з них банками державного сектору економіки — 61 695 договорів на 138,6 млрд грн.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

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+15
innapcholko
innapcholko
10 червня 2024, 16:53
#
Льготные кредиты — это откровенная коррупция в Украине… нет знакомых кто получал такие кредиты на реально «льготных» условиях…

Ну хоть кого-то не «блатного» покажите в новостях кто поднялься на этих кредитах!!!:???
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0
innapcholko
innapcholko
10 червня 2024, 16:54
#
«новости» минфин брехня?
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