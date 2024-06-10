З початку дії воєнного стану в Україні в межах державної програми «Доступні кредити 5−7−9%» підприємці отримали від банків 55 128 кредитів на 219,9 млрд грн. Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.
10 червня 2024, 15:45
Від початку великої війни банки видали бізнесу пільгових кредитів на 220 млрд
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З них станом на 10 червня підприємці залучали:
- 19,48 млрд грн — на інвестиційні цілі;
- 61,57 млрд грн — на фінансування оборотного капіталу;
- 38,56 млрд грн — кредити для сільськогосподарських товаровиробників;
- 16,06 млрд грн — на переробку сільськогосподарської продукції;
- 57,36 млрд грн — на антивоєнні цілі;
- 13,54 млрд грн — кредитування в зоні високого воєнного ризику.
З початку цього року за програмою підприємці отримали 10 986 кредитів на 42,6 млрд грн. Зокрема, за останній тиждень 452 пільгові кредити на 1,3 млрд грн.
Загалом з моменту старту програми банки підписали 89 950 кредитних договорів на 309,5 млрд грн, з них банками державного сектору економіки — 61 695 договорів на 138,6 млрд грн.
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2
Ну хоть кого-то не «блатного» покажите в новостях кто поднялься на этих кредитах!!!:???