Від початку великої війни банки видали бізнесу пільгових кредитів на 220 млрд

З початку дії воєнного стану в Україні в межах державної програми «Доступні кредити 5−7−9%» підприємці отримали від банків 55 128 кредитів на 219,9 млрд грн. Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

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З них станом на 10 червня підприємці залучали:

19,48 млрд грн — на інвестиційні цілі;

61,57 млрд грн — на фінансування оборотного капіталу;

38,56 млрд грн — кредити для сільськогосподарських товаровиробників;

16,06 млрд грн — на переробку сільськогосподарської продукції;

57,36 млрд грн — на антивоєнні цілі;

13,54 млрд грн — кредитування в зоні високого воєнного ризику.

З початку цього року за програмою підприємці отримали 10 986 кредитів на 42,6 млрд грн. Зокрема, за останній тиждень 452 пільгові кредити на 1,3 млрд грн.

Загалом з моменту старту програми банки підписали 89 950 кредитних договорів на 309,5 млрд грн, з них банками державного сектору економіки — 61 695 договорів на 138,6 млрд грн.