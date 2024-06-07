За травень 2024 року український автопарк поповнили 4 113 автотранспортних засобів на акумуляторних джерелах живлення (BEV). Про це йдеться в повідомленні асоціації «Укравтопром».
7 червня 2024, 13:17
Попит на електромобілі в травні збільшився на 68%
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Відносно травня минулого року попит на електромобілі зріс на 68%, однак частка нових машин в реєстраціях BEV склала 16%, проти 23% торік.
Основну масу зареєстрованих за місяць електромобілів становили легковики — 4025 штук (нових — 647, уживаних — 3378).
Серед 88 комерційних електромобілів новими були лише 5 авто.
У топ-5 нових електромобілів місяця потрапили:
- Volkswagen ID.4 — 110 авто;
- Honda M-NV — 72 машини;
- Nissan Ariya — 58;
- BYD Song Plus — 45;
- Zeekr 001 — 32.
Топ-5 уперше зареєстрованих в Україні вживаних електромобілів виглядає так:
- Nissan Leaf — 492 автомобілів;
- Tesla Model 3 — 404 авто;
- Tesla Model Y — 335;
- Volkswagen е-Golf — 212;
- Hyundai Kona — 210 машин.
Усього з початку року свою першу реєстрацію в Україні пройшли понад 20,2 тис. машин на акумуляторних джерелах живлення, з них: 20% нові та 80% — вживані.
Джерело: Мінфін
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