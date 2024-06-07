Попит на електромобілі в травні збільшився на 68%

За травень 2024 року український автопарк поповнили 4 113 автотранспортних засобів на акумуляторних джерелах живлення (BEV). Про це йдеться в повідомленні асоціації «Укравтопром».

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Відносно травня минулого року попит на електромобілі зріс на 68%, однак частка нових машин в реєстраціях BEV склала 16%, проти 23% торік.

Основну масу зареєстрованих за місяць електромобілів становили легковики — 4025 штук (нових — 647, уживаних — 3378).

Серед 88 комерційних електромобілів новими були лише 5 авто.

У топ-5 нових електромобілів місяця потрапили:

Volkswagen ID.4 — 110 авто;

Honda M-NV — 72 машини;

Nissan Ariya — 58;

BYD Song Plus — 45;

Zeekr 001 — 32.

Топ-5 уперше зареєстрованих в Україні вживаних електромобілів виглядає так:

Nissan Leaf — 492 автомобілів;

Tesla Model 3 — 404 авто;

Tesla Model Y — 335;

Volkswagen е-Golf — 212;

Hyundai Kona — 210 машин.

Усього з початку року свою першу реєстрацію в Україні пройшли понад 20,2 тис. машин на акумуляторних джерелах живлення, з них: 20% нові та 80% — вживані.