Банк «Конкорд» через суди намагається повернутись на ринок

Національний банк оскаржить в апеляційному порядку рішення Дніпропетровського окружного адміністративного суду про визнання протиправним та скасування рішення НБУ про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію АТ « АКБ «Конкорд» . Про це повідомляє пресслужба НБУ.

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Нацбанк відкликав банківську ліцензію і вирішив ліквідувати банк «Конкорд» за систематичні порушення вимог законодавства у сфері запобігання та протидії відмиванню грошей у серпні минулого року. Якщо конкретно, то банк звинуватили у міскодингу та співпрацю з гральним бізнесом.

Національний банк виявив, що «Конкорд» здійснив угоди з послуг інтернет-еквайрингу з групою із шести юросіб на 112,96 млрд грн. Лише з 1 липня 2022 року до 22 січня 2023 року таких операцій було проведено на 46,47 млрд грн, причому банк не провів належної перевірки цих контрагентів.

Частка банку «Конкорд» становила лише 0,17% від активів платоспроможних банків, тому його виведення з ринку не вплинуло на стабільність банківського сектору України.