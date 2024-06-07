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7 червня 2024, 10:27

Банк «Конкорд» через суди намагається повернутись на ринок

Національний банк оскаржить в апеляційному порядку рішення Дніпропетровського окружного адміністративного суду про визнання протиправним та скасування рішення НБУ про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію АТ «АКБ «Конкорд». Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Національний банк оскаржить в апеляційному порядку рішення Дніпропетровського окружного адміністративного суду про визнання протиправним та скасування рішення НБУ про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію АТ «АКБ «Конкорд».

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Нацбанк відкликав банківську ліцензію і вирішив ліквідувати банк «Конкорд» за систематичні порушення вимог законодавства у сфері запобігання та протидії відмиванню грошей у серпні минулого року. Якщо конкретно, то банк звинуватили у міскодингу та співпрацю з гральним бізнесом.

Національний банк виявив, що «Конкорд» здійснив угоди з послуг інтернет-еквайрингу з групою із шести юросіб на 112,96 млрд грн. Лише з 1 липня 2022 року до 22 січня 2023 року таких операцій було проведено на 46,47 млрд грн, причому банк не провів належної перевірки цих контрагентів.

Частка банку «Конкорд» становила лише 0,17% від активів платоспроможних банків, тому його виведення з ринку не вплинуло на стабільність банківського сектору України.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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potator
potator
7 червня 2024, 10:46
#
Вот это правильно, дои пока доиться
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