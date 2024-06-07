США перекривають шляхи постачання до рф чипів: як вони це роблять

Попри санкції, рф знаходить можливості закуповувати напівпровідники та начиняти ними ракети, які атакують Україну. Чому їй це вдається, і як цьому протидіють США, «Голосу Америки» розповів заступник міністра торгівлі США Метью Аксельрод.

Експортні обмеження проти рф грають значну роль. Після повномасштабного вторгнення Сполучені Штати та низка інших країн у світі зібралися та запровадили безпрецедентні паралельні обмеження на постачання товарів із їхніх країн до росії, щоб зашкодити її здатності продовжувати вести війну проти України, і завдяки лідерству США та інших країн змогла створитися ця широка коаліція.

Певний успіх є. Але абсолютно точно треба робити більше. Я був у Києві в жовтні разом із представниками Міністерства юстиції США та ФБР. Ми говорили про те, що американські компоненти, зокрема, мікроелектроніка та напівпровідники, продовжують потрапляти до російських ракет та дронів, які знаходять на полі бою в Україні. Це неприйнятно для нас. Ми намагаємося атакувати цю проблему з усіх боків.

Чому так важко відстежити чипи

Наскільки я знаю з відкритих джерел, рф у власному виробництві чипів значного успіху не досягнула. Інакше кажучи, основна проблема — постачання чипів до росії ззовні. Якщо виникне внутрішнє виробництво — нас це непокоїтиме, але наскільки я знаю, це переважно постачання ззовні.

Напівпровідники достатньо широко розповсюджені й є у багатьох місцях у всьому світі. Є декілька шляхів, якими росія обходить експортні обмеження. Уряд росії історично створював мережі закупівель, щоб обійти санкції та експортні обмеження. Думаю, зараз вони активізували мережі, які вони використовували в минулому.

Всі знають — безпосередньо в росію поставляти не можна. Однак, коли йдеться про мікроелектроніку та напівпровідники — це чипи, так би мовити, нижчого рівня. Вони досить поширені. Їх обіг у більшості світу необмежений.

Наприклад, ці чипи можна продавати зі США до Китаю, але коли вони потрапляють до Китаю, то в Китаї немає закону, який забороняє продаж цих напівпровідників з Китаю до росії. Це заборонено американським законом, але якщо ви китайська компанія і ви купуєте напівпровідник у американської компанії, чи компанії в Китаї і надсилаєте їх до росії, ви не порушуєте закон Китаю, ви порушуєте наш закон. Це виклик.

Не знаю, чи можемо ми зробити так, щоб абсолютно жоден напівпровідник у світі не потрапив до росії. Це мало б надзвичайний вплив, але не думаю, що це корисний підхід загалом щодо експортних обмежень, не лише напівпровідників. Їх надто багато, їх виробляють в надто великій кількості країн у світі, щоб відрізати повністю поставки. Це не є метою.

Так не працює. Якщо так міряти успіх, то його ніколи не досягнути. Мета — погіршити, ускладнити, зробити дорожчим. Це не зупинить військо за день чи тиждень. Це ускладнить росії ведення війни проти невинних людей в Україні.

Що робити з компаніями-оболонками та яку роль відіграють Китай та Індія

Китай дуже чітко заявляє, що не надає летальної зброї росії, і нюанс в тому, що напівпровідники та мікроелектроніка не вважаються летальною зброєю. Пекін вважає це нормальною торгівлею. Проблема в тому, що ці напівпровідники та мікроелектроніка рухають ракети та дрони, що вбивають українців. Уряд США про це говорить з китайськими урядовцями.

Індія не входить до будь-якої групи країн, які об'єдналися для паралельних обмежень.

Компанії-оболонки ми відстежуємо, і це дуже складно, бо коли ми висуваємо кримінальні звинувачення проти осіб чи компаній, чи вносимо їх до санкційного переліку, звичайно, є ризик, що вони створять нові компанії-оболонки. Але щоб створити такі компанії-оболонки потрібні час та гроші. Це не срібна куля, це не вирішує проблему, але якщо мета — створити якомога більше складнощів для росії, то треба вибивати компанії-оболонки, коли ми їх виявляємо.

Ми менше займаємося споживчими товарами. Це дуже громіздкий процес, відслідкувати, чи хтось хоче імпортувати споживчий товар, щоб витягти з нього мікрочип. Радше, ми бачимо перевезення мікрочипів. Інколи чипи, вироблені у Сполучених Штатах, потім йдуть до третіх країн. Але здебільшого ці чипи виробляють за кордоном і потім надсилають до росії, або постачають до росії через треті країни і, думаю, найбільша віддача буде саме через вплив на ці поставки.

Але ми досягнули певного успіху — російський уряд платить вдвічі більше за мікроелектроніку та напівпровідники, ніж до війни.

Якщо мета — ускладнити для росії ведення війни, то один зі шляхів — збільшити витрати. Вони змушені постійно перебудовувати мережі закупівлі. Вони звертаються до країн-парій, таких як Іран та Північна Корея, чиї товари дорожчі та менш надійні. Тому ми продовжимо робити все, що можемо.

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Що саме роблять США щодо санкцій

По-перше, ми працюємо з Міністерством юстиції США та іншими правоохоронними органами над кримінальними звинуваченнями проти мереж, які доставляють ці західні компоненти до росії. Ми вже висунули понад десяток таких звинувачень.

Також ми ведемо перелік організацій. Перш ніж надсилати компанії з цього переліку товари, треба просити дозвіл у Міністерства торгівлі США. З початку війни понад 900 компаній увійшло до такого переліку, включаючи 250 поза росією. Це країни, куди йдуть товари, які потім потрапляють до росії.

До того ж ми дуже тісно працюємо з компаніями, розповідаємо їм про проблему. Вищі посадовці у США роблять дзвінки на дуже високому рівні керівникам компаній, лідерам бізнесу та продавцям мікрочипів та мікроелектроніки, щоб повідомити їм про проблему, чого остерігатись, і навіть передати їм перелік із понад 600 компаній у цих третіх країнах, які продовжують поставляти до росії.

Ми працюємо і з фінансовими установами та перевізниками, бо щоразу, коли йде продаж, є й фінансовий бік. Ми просимо банки слідкувати, чи порушуються експортні обмеження. Ми також тісно працюємо з міжнародними партнерами в ЄС та «Групі Семи» та «Альянсом п’яти очей».

Ми зараз працюємо над координацією дотримання режиму, бо до повномасштабного вторгнення росії до України не було фактичного механізму координації експортних обмежень. Тому ми тісно працюємо з партнерами з «Групою Семи», ЄС, Південною Кореєю та Японією — всі ці країни координують дотримання режиму.

Ми успішно координуємо з міжнародними партнерами, ділимося інформацією та досвідом і навіть співпрацюємо щодо декількох справ.

Ми працюємо з урядом України та партнерами над випадками, коли всередині вилучених ракет та дронів знаходимо американські компоненти. Ми отримуємо таку інформацію від українського уряду.

Такої інформації, про позначки на чипах, потрібно якомога більше. Бо тоді ми можемо взяти цю інформацію і піти з нею до американських компаній, і сказати — ось що знайшли.

І це може допомогти американським компаніям з’ясувати, як чип потрапив з виробництва до російської ракети чи дрону. Це залежить від номера партії, інших позначок. Інколи їм фізично потрібен чип, це складніше, але інколи на основі фотографії вони можуть дослідити мережі іноземних покупців.