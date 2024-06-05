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5 червня 2024, 10:46

Deutsche Bank розпочав співпрацю з європейським криптоброкером Bitpanda

Deutsche Bank працюватиме з платформою обміну криптовалютами Bitpanda, надаючи клієнтам австрійського криптоброкера можливість вносити кошти на рахунки та виводити готівку, пише Reuters.

Deutsche Bank працюватиме з платформою обміну криптовалютами Bitpanda, надаючи клієнтам австрійського криптоброкера можливість вносити кошти на рахунки та виводити готівку, пише Reuters.► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новиниЩо відомоDeutsche готовий надати користувачам Bitpanda у Німеччині номери місцевих банківських рахунків.
Фото:depositphotos

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Що відомо

Deutsche готовий надати користувачам Bitpanda у Німеччині номери місцевих банківських рахунків. Таким чином, рух коштів на рахунок або з рахунку Bitpanda проходитиме через найбільший банк Німеччини.

Криптовалютна індустрія традиційно зазнавала труднощів із пошуком банківських партнерів, особливо після краху в 2023 році американських банків — Silvergate Capital, Signature Bank та Silicon Valley Bank, у яких було сконцентровано чимало клієнтів, пов'язаних із криптоіндустрією. Деякі банки не дозволяють клієнтам заводити кошти на криптобіржі.

Криптоброкер Bitpanda зі штаб-квартирою у Відні стверджує, що має 4 мільйони користувачів, і пропонує їм криптовалюти та дорогоцінні метали.

«Ми дуже ретельно обираємо партнерів і клієнтів, які відповідають нашим підвищеним очікуванням з погляду ризику», — запевнив керівник відділу управління грошовими коштами Deutsche Bank Оле Маттіссен.

Банк, за його словами, не бере участі в операціях із криптовалютами, він підтримує казначейські та платіжні процеси Bitpanda. Deutsche хоче стати «банком вибору для платформ з високим потенціалом» у світі інвестицій у віртуальні активи, додав Кіліан Талхаммер, керівник торгових рішень банку.

Представник Deutsche нагадав, що банк має схоже партнерство з гонконзькою криптобіржею Hashkey, а Bitpanda — перший такий партнер у регіоні EMEA (до нього входять країни Європи, Близького Сходу та Африки).

Представник брокера зазначив, що Bitpanda вже є корпоративним клієнтом Deutsche в Австрії та Іспанії.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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