Компанія Equilar склала щорічний рейтинг найвищих топменеджерів світу. Згідно з дослідженням, середня зарплата керівників компаній зі списку S&P 500 торік зросла на 12,6% до $16,3 млн. Роком раніше ріст був значно скромнішим — 0,9%. Про це повідомляють на сайті компанії.
4 червня 2024, 19:19
Гендиректор Broadcom став найбільш високооплачуваним CEO у світі
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До десятки найбільш високооплачуваних генеральних директорів увійшли:
- Хок Тан, генеральний директор Broadcom (компанія з виробництва напівпровідників) за 2023 рік заробив $161,82 млн
- Вільям Лансінг, генеральний директор фінансової компанії Fair Issac Corporation (FICO) — $66,35 млн
- Тім Кук, технологічна компанія Apple Inc. — $63,21 млн
- Хамід Могадам, інвестиційний фонд нерухомості Prologis — $50,89 млн
- Тед Сарандос, стримінгова медіакомпанія Netflix — $49,83 млн
- Девід Заслав, президент і головний виконавчий директор Warner Bros. Discovery — $49,7 млн
- Гленн Д. Фогель, туристична компанія Booking Holdings — $46,72 млн
- Шантану Нарайен, компанія-розробник програмного забезпечення Adobe — $44, 93 млн
- Лоуренс Ніл Ханн, технологічна компанія Roper Technologies — $41,29 млн
- Вільям Р. Макдермотт, компанія-розробник програмного забезпечення ServiceNow — $37,6 млн
Джерело: Мінфін
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