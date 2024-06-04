Гендиректор Broadcom став найбільш високооплачуваним CEO у світі

Компанія Equilar склала щорічний рейтинг найвищих топменеджерів світу. Згідно з дослідженням, середня зарплата керівників компаній зі списку S&P 500 торік зросла на 12,6% до $16,3 млн. Роком раніше ріст був значно скромнішим — 0,9%. Про це повідомляють на сайті компанії.