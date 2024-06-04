Україна виключила Республіку Сінгапур з переліку «податкових гаваней»

Кабінет міністрів виключив Республіку Сінгапур з переліку держав, операції з резидентами яких визнаються контрольованими для цілей трансфертного ціноутворення. Про це повідомив представник уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук.

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Що передувало рішенню

На початку червня президент Володимир Зеленський відвідав Сінгапур і запропонував місцевому бізнесу інвестувати в Україну.

Згідно з законом «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо трансфертного ціноутворення», що набув чинності з 1 вересня 2013 року, правила трансфертного ціноутворення застосовуються до контрольованих операцій із резидентами низькоподаткових юрисдикцій (ставка податку на прибуток в яких нижча за українську ставку на 5 в.п. і більше).