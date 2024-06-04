Фонд гарантування цього тижня виставив на продаж активи 10 банків. Початкова ціна реалізації усіх лотів становить 1 967,5 млн грн. Про це йдеться у повідомленні Фонду.
Фонд гарантування виставив на продаж активи банків-банкрутів майже на 2 млрд грн
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Що виставили на продаж
Із них на суму 1 909,7 млн грн виставлено на продаж права вимоги за кредитами та на суму 36,0 млн грн дебіторську заборгованість перед банками.
Крім того, об'єкти нерухомого майна, земельні ділянки та інші основні засоби виставлені на продаж за 21,7 млн грн.
Активи яких банків продаватимуть
Банк «Капітал» — на загальну суму 986,3 млн грн, з яких 986,2 млн грн — початкова ціна прав вимоги за кредитами, майже 0,01 млн грн — об'єктів нерухомого майна, земельних ділянок, авто та інших основних засобів.
Промінвестбанк — на загальну суму 523,8 млн грн, з них права вимоги за кредитами торгуватимуться зі стартовою ціною 521,4 млн грн, об'єкти нерухомого майна, земельні ділянки, авто та інші основні засоби — 2,4 млн грн.
МР Банк — із початковою ціною 290,4 млн грн на торги виставлено права вимоги за кредитами.
Укрбудінвестбанк — на загальну суму 63,1 млн грн, з яких 52,8 млн грн — стартова ціна прав вимоги за кредитами, 10,3 млн грн — об'єктів нерухомого майна, земельних ділянок, авто та інших основних засобів.
Мегабанк — на загальну суму 61,4 млн грн, з них права вимоги за кредитами торгуватимуться з початковою ціною 51,6 млн грн об'єкти нерухомого майна, земельні ділянки, авто та інші основні засоби — 8,4 млн грн, дебіторська заборгованість перед банком — 1,4 млн грн.
Конкордбанк — на загальну суму 34,3 млн грн, з них на суму 33,9 млн грн на торги виставлено дебіторську заборгованість перед банком, 0,2 млн грн — права вимоги за кредитними договорами, 0,1 млн грн — об'єкти нерухомого майна, земельні ділянки, авто та інші основні засоби.
Банк Січ — з початковою ціною 7,1 млн грн торгуватимуться права вимоги за кредитними договорами.
Банк «Фінанси та кредит» — із стартовою ціною 0,7 млн грн торгуватиметься дебіторська заборгованість перед банком.
ЧБРР — об'єкти нерухомого майна, земельні ділянки, авто та інші основні засоби виставлено на торги з початковою ціною 0,3 млн грн.
Айбокс Банк — із стартовою ціною 0,07 млн грн торгуватимуться об'єкти нерухомого майна, земельні ділянки, авто та інші основні засоби.
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