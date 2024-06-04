Фонд гарантування виставив на продаж активи банків-банкрутів майже на 2 млрд грн

Мінфін - Курси валют України

Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Страхування житла від шахедів
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаСтрахування житла від шахедівКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаСтрахування житла від шахедівКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
4 червня 2024, 14:27

Фонд гарантування виставив на продаж активи банків-банкрутів майже на 2 млрд грн

Фонд гарантування цього тижня виставив на продаж активи 10 банків. Початкова ціна реалізації усіх лотів становить 1 967,5 млн грн. Про це йдеться у повідомленні Фонду.

Фонд гарантування цього тижня виставив на продаж активи 10 банків.
Фото:depositphotos

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Що виставили на продаж

Із них на суму 1 909,7 млн грн виставлено на продаж права вимоги за кредитами та на суму 36,0 млн грн дебіторську заборгованість перед банками.

Крім того, об'єкти нерухомого майна, земельні ділянки та інші основні засоби виставлені на продаж за 21,7 млн грн.

Активи яких банків продаватимуть

Банк «Капітал» — на загальну суму 986,3 млн грн, з яких 986,2 млн грн — початкова ціна прав вимоги за кредитами, майже 0,01 млн грн — об'єктів нерухомого майна, земельних ділянок, авто та інших основних засобів.

Промінвестбанк — на загальну суму 523,8 млн грн, з них права вимоги за кредитами торгуватимуться зі стартовою ціною 521,4 млн грн, об'єкти нерухомого майна, земельні ділянки, авто та інші основні засоби — 2,4 млн грн.

МР Банк — із початковою ціною 290,4 млн грн на торги виставлено права вимоги за кредитами.

Укрбудінвестбанк — на загальну суму 63,1 млн грн, з яких 52,8 млн грн — стартова ціна прав вимоги за кредитами, 10,3 млн грн — об'єктів нерухомого майна, земельних ділянок, авто та інших основних засобів.

Мегабанк — на загальну суму 61,4 млн грн, з них права вимоги за кредитами торгуватимуться з початковою ціною 51,6 млн грн об'єкти нерухомого майна, земельні ділянки, авто та інші основні засоби — 8,4 млн грн, дебіторська заборгованість перед банком — 1,4 млн грн.

Конкордбанк — на загальну суму 34,3 млн грн, з них на суму 33,9 млн грн на торги виставлено дебіторську заборгованість перед банком, 0,2 млн грн — права вимоги за кредитними договорами, 0,1 млн грн — об'єкти нерухомого майна, земельні ділянки, авто та інші основні засоби.

Банк Січ — з початковою ціною 7,1 млн грн торгуватимуться права вимоги за кредитними договорами.

Банк «Фінанси та кредит» — із стартовою ціною 0,7 млн грн торгуватиметься дебіторська заборгованість перед банком.

ЧБРР — об'єкти нерухомого майна, земельні ділянки, авто та інші основні засоби виставлено на торги з початковою ціною 0,3 млн грн.

Айбокс Банк — із стартовою ціною 0,07 млн грн торгуватимуться об'єкти нерухомого майна, земельні ділянки, авто та інші основні засоби.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 3 незареєстрованих відвідувача.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами