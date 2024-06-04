Фонд гарантування виставив на продаж активи банків-банкрутів майже на 2 млрд грн

Крім того, об'єкти нерухомого майна, земельні ділянки та інші основні засоби виставлені на продаж за 21,7 млн грн.

Із них на суму 1 909,7 млн грн виставлено на продаж права вимоги за кредитами та на суму 36,0 млн грн дебіторську заборгованість перед банками.

Активи яких банків продаватимуть

Банк «Капітал» — на загальну суму 986,3 млн грн, з яких 986,2 млн грн — початкова ціна прав вимоги за кредитами, майже 0,01 млн грн — об'єктів нерухомого майна, земельних ділянок, авто та інших основних засобів.

Промінвестбанк — на загальну суму 523,8 млн грн, з них права вимоги за кредитами торгуватимуться зі стартовою ціною 521,4 млн грн, об'єкти нерухомого майна, земельні ділянки, авто та інші основні засоби — 2,4 млн грн.

МР Банк — із початковою ціною 290,4 млн грн на торги виставлено права вимоги за кредитами.

Укрбудінвестбанк — на загальну суму 63,1 млн грн, з яких 52,8 млн грн — стартова ціна прав вимоги за кредитами, 10,3 млн грн — об'єктів нерухомого майна, земельних ділянок, авто та інших основних засобів.

Мегабанк — на загальну суму 61,4 млн грн, з них права вимоги за кредитами торгуватимуться з початковою ціною 51,6 млн грн об'єкти нерухомого майна, земельні ділянки, авто та інші основні засоби — 8,4 млн грн, дебіторська заборгованість перед банком — 1,4 млн грн.

Конкордбанк — на загальну суму 34,3 млн грн, з них на суму 33,9 млн грн на торги виставлено дебіторську заборгованість перед банком, 0,2 млн грн — права вимоги за кредитними договорами, 0,1 млн грн — об'єкти нерухомого майна, земельні ділянки, авто та інші основні засоби.

Банк Січ — з початковою ціною 7,1 млн грн торгуватимуться права вимоги за кредитними договорами.

Банк «Фінанси та кредит» — із стартовою ціною 0,7 млн грн торгуватиметься дебіторська заборгованість перед банком.

ЧБРР — об'єкти нерухомого майна, земельні ділянки, авто та інші основні засоби виставлено на торги з початковою ціною 0,3 млн грн.

Айбокс Банк — із стартовою ціною 0,07 млн грн торгуватимуться об'єкти нерухомого майна, земельні ділянки, авто та інші основні засоби.