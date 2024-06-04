Труднощі продавців у роздрібній торгівлі: аналіз та можливі рішення

Робота у роздрібній торгівлі часто асоціюється з великим навантаженням, низькою заробітною платою та стресовими ситуаціями. Усі ці проблеми можуть призвести або до відсутності мотивації працівників, або до звільнення за власним бажанням. Гарна новина в тому, що більшості негативних сценаріїв можна уникнути завдяки інструментам автоматизації та методам управління персоналом.

З якими типовими проблемами стикаються працівники магазинів, та які шляхи їх вирішення? Розглянемо реальні приклади-відгуки продавців та роботодавців.

1. Перевантаження роботою та нестача відпочинку

Проблема: часто продавці, особливо великих торговельних мереж, змушені працювати без вихідних та брати на себе довгі зміни через високу плинність кадрів та нестачу персоналу. Це призводить до фізичного та емоційного виснаження.

Коментар з твіттер-стрічки

Рішення:

Оптимізація графіків. Впровадьте у своїй компанії систему ротації змін, яка дозволить рівномірно розподілити навантаження серед працівників.

З цим завдання добре справляється програма обліку Торгсофт. Режими програми дозволяють не лише налаштувати графік роботи персоналу, а й фіксувати час початку й закінчення зміни, врахувати всі перероблення, пропуски або скорочені зміни.

Для більшості роздрібних магазинів знайомі поняття «сезонні розпродажі» або «продажі у години пік». Тож, на такі періоди доречно планувати більшу кількість продавців, що також можна фіксувати у програмі обліку.

З чату продавців на Rozetka Маркетплейс

Додатковий персонал. Часто керівництво прагне зекономити на зарплаті продавців, тому на одного працівника звалює роботу двох. Проте рано чи пізно такі «загнані» працівники не витримають і підуть, ще й залишать негативний відгук про роботодавця. Хоча багатьох керівників така плинність кадрів цілком влаштовує, наймання додаткових співробітників не лише розвантажить інших, але й сприятиме більшій лояльності персоналу та зацікавленості у тривалішій співпраці з вами.

Часто керівництво прагне зекономити на зарплаті продавців, тому на одного працівника звалює роботу двох. Проте рано чи пізно такі «загнані» працівники не витримають і підуть, ще й залишать негативний відгук про роботодавця. Хоча багатьох керівників така плинність кадрів цілком влаштовує, наймання додаткових співробітників не лише розвантажить інших, але й сприятиме більшій лояльності персоналу та зацікавленості у тривалішій співпраці з вами. Планування відпочинку. Розробіть для своїх працівників графік вихідних та відпусток і дотримуйтеся його. При цьому намагайтеся не забирати у продавця його законні вихідні, бо крім нього немає більше кому вийти на зміну.

2. Відсутність справедливої оплати праці та запровадження штрафів

Проблема: працівники часто скаржаться на низьку заробітну плату, яка не відповідає їхнім зусиллям та обсягу виконуваної роботи. Щобільше, на декотрих підприємствах вводять фінансові покарання за порушення і недоліки в роботі співробітників.

Рішення:

Перегляд зарплатної політики. Проводьте у компанії регулярний аналіз ринку праці та коригуйте рівень зарплат відповідно до ринкових умов. Якщо цей варіант для вас неактуальний, через низку причин, впровадьте заохочувальні методи підвищення мотивації персоналу. Проте не забувайте і про матеріальні заохочення.

Так у програмі обліку Торгсофт можна автоматично розраховувати різні види зарплат та авансу: ставка за місяць, оплата за вихід або погодинна оплата. Програма веде облік продажів кожного співробітника та автоматично встановлює розмір премії, розраховує відсоток зарплати та вираховує з неї суму, наприклад при поверненні товару покупцем.

Система бонусів. Введіть додаткову оплату або інші нематеріальні винагороди за перевиконання планів, якісне обслуговування клієнтів та тривалу роботу в компанії.

Окрім розрахунку зарплати та премій, у Торгсофт можна мотивувати продавців за їх успішну роботу. Наприклад, вести облік особистих і колективних продажів: фіксувати кожну транзакцію з урахуванням зміни, в якій працював співробітник; закріплювати плани продажів за магазином і за кожним продавцем; нараховувати премії за досягнення показників; зв’язувати продажі товарів з конкретним продавцем та ін.

Прозорість нарахувань. Створіть для працівників файл із чіткою інформацією про систему оплати праці та порядок преміювання. Зробіть цей документ доступним для всіх, щоб забезпечити прозорі та рівноправні умови праці.

Створіть для працівників файл із чіткою інформацією про систему оплати праці та порядок преміювання. Зробіть цей документ доступним для всіх, щоб забезпечити прозорі та рівноправні умови праці. Уникайте штрафів за порушення. Штрафні санкції — це крайня міра, до якої варто звертатися тоді, коли провина працівника надто велика, і можна довести, що вона заподіяла матеріальну чи фінансову шкоду компанії.

З чату продавців на Rozetka Маркетплейс

3. Невідповідність посадових обов'язків

Проблема: часто працівники виконують дії, які не входять до їх основних посадових обов'язків, що створює додатковий стрес. Наприклад, займаються прибиранням торгового залу або прилеглої території магазину, залишаються «в нічну» на переоцінку товарів, і такі випадки непоодинокі.

Рішення:

Опис посадових обов'язків . Створіть та розповсюджуйте серед працівників чіткі інструкції та посадові обов'язки. Наприклад, зона відповідальності комірника складу може бути: приймати, видавати, розміщувати, відвантажувати, зберігати товарно-матеріальні цінності, вести їх облік, правильно оформляти документацію за складом та інше.

. Створіть та розповсюджуйте серед працівників чіткі інструкції та посадові обов'язки. Наприклад, зона відповідальності комірника складу може бути: приймати, видавати, розміщувати, відвантажувати, зберігати товарно-матеріальні цінності, вести їх облік, правильно оформляти документацію за складом та інше. Навчання та розвиток. Проводьте тренінги та навчальні курси для працівників, наприклад, з користування програмою обліку для продавців. Це допоможе їм швидше опанувати свої обов’язки та ефективніше виконувати роботу.

Проводьте тренінги та навчальні курси для працівників, наприклад, з користування програмою обліку для продавців. Це допоможе їм швидше опанувати свої обов’язки та ефективніше виконувати роботу. Розподіл обов'язків. Подбайте про рівномірний розподіл завдань серед працівників, аби уникнути ситуацій, коли один виконує роботу за кількох. З автоматизованою системою обліку ви заощадите кошти на найманні додаткових працівників, делегувавши частину задач програмі.

4. Недооцінка персоналу та відсутність підтримки

Проблема: працівники можуть відчувати, що керівництво їх недооцінює і не підтримує, що призводить до зниження мотивації та високої плинності кадрів.

Рішення:

Визнання та нагородження. Впровадьте систему винагород за певні заслуги працівників, наприклад, за довгу та віддану працю, «найкращий працівник місяця» тощо.

Впровадьте систему винагород за певні заслуги працівників, наприклад, за довгу та віддану працю, «найкращий працівник місяця» тощо. Відкритий діалог. Створіть канал для зворотного зв'язку, де працівники можуть ділитися своїми проблемами та висловлювати пропозиції без страху репресій. Це може бути група в одному з месенджерів, де люди вільно спілкуються між собою і з керівництвом.

Створіть канал для зворотного зв'язку, де працівники можуть ділитися своїми проблемами та висловлювати пропозиції без страху репресій. Це може бути група в одному з месенджерів, де люди вільно спілкуються між собою і з керівництвом. Соціальні заходи. Корпоративні заходи сприяють зміцненню колективу та покращенню корпоративної культури. Тож, як би важко зараз не було, намагайтеся не порушувати традиції, наприклад спільного святкування днів народжень чи відзначання важливих дат компанії.

5. Психологічний тиск та стрес

Проблема. Постійний стрес на роботі, викликаний високими вимогами та недостатньою підтримкою з боку керівництва, може призвести до емоційного вигорання.

Рішення:

Психологічна підтримка. За ідеальних умов у компанії, особливо в нинішній час, має бути професійний психолог, або ж розроблені програми психологічної підтримки для працівників. Якщо такої можливості немає, організовуйте періодично групові тренінги з управління стресом.

За ідеальних умов у компанії, особливо в нинішній час, має бути професійний психолог, або ж розроблені програми психологічної підтримки для працівників. Якщо такої можливості немає, організовуйте періодично групові тренінги з управління стресом. Реалістичні вимоги. Перегляньте та скоригуйте вимоги до працівників, щоб вони були досяжними.

Перегляньте та скоригуйте вимоги до працівників, щоб вони були досяжними. Підтримка від керівництва. Забезпечте нормальну атмосферу у спілкуванні з вашими підлеглими та зворотний зв'язок, щоб працівники відчували, що вони не на одинці зі своїми проблемами.

Труднощі, з якими стикаються працівники у роздрібній торгівлі, можуть значно вплинути на їхнє фізичне та емоційне здоров'я. Проте ви можете вирішити велику частину проблем. Будьте відкритими до діалогу, створіть справедливі умови праці й оплати працівникам і полегшіть їх роботу завдяки автоматизованим обліковим системам. А Торгсофт вам у цьому допоможе!